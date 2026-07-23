El MAT presentará los catálogos de las muestras de Garabito y Lula Mari

La actividad será el domingo 26 de julio, a las 17 hs, en el Salón Oval del Museo de Arte Tigre. Durante el encuentro también se presentará el primer libro de la artista Lula Mari y se anunciará la obra que donará al patrimonio del museo.

El Municipio de Tigre invita a la comunidad a participar de la presentación de los catálogos de las muestras temporarias “Garabito” y “La casa, la cosa y las noches”, de Lula Mari, que se llevará adelante el próximo domingo 26 de julio, a las 17 hs, en el Salón Oval del Museo de Arte Tigre (MAT).

Los catálogos reúnen el trabajo interdisciplinario desarrollado entre el Museo, los artistas, curadores y equipos de producción, y constituyen un registro documental que preserva estas exposiciones para el futuro, poniendo en valor el proceso de investigación, montaje y difusión de ambas propuestas artísticas.

En el marco de la jornada, la artista Lula Mari presentará su primer libro, “La Gran Intriga. Diario de un cuadro y otros escritos sobre la pintura y el pintar”. La publicación reúne seis ensayos dedicados a distintos aspectos de la pintura y un relato en formato de diario que recorre la experiencia de creación de una obra. El libro propone un acercamiento íntimo, poético y reflexivo al oficio de pintar, mirar y enseñar, además de incluir una sorpresa destinada a sus lectores.

Durante el encuentro también se anunciará la obra que la artista donará al acervo del Museo de Arte Tigre, incorporándose a la colección patrimonial de la institución.

La actividad incluirá un conversatorio con la participación de Lula Mari, la directora artística del MAT, Graciela Arbolave; Federico Levin; Valeria Tentoni y Sebastián Nóbrega, curador de la muestra “La casa, la cosa y las noches”, quienes compartirán reflexiones sobre el proceso creativo, la producción editorial y el valor de estas exposiciones.

La entrada será libre y gratuita. La actividad contará con cupo limitado, por orden de llegada y sin inscripción previa.