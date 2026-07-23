El curso de Quechua del Municipio de Tigre continúa instruyendo a más vecinos y vecinas

Autoridades locales entregaron certificados a quienes realizaron las capacitaciones sobre las costumbres e idioma del pueblo originario. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó el acto en el CUT junto a los profesores.

En el Centro Universitario Tigre (CUT), vecinos y vecinas recibieron su diploma por realizar el curso libre y gratuito de Lengua y Cultura Quechua del Municipio. El objetivo de la propuesta es revitalizar diferentes identidades originarias del país.

“Estuvimos compartiendo una tarde con vecinas y vecinos interesados en las lenguas y culturas de nuestros pueblos originarios. Vamos a continuar con esta política impulsada por el intendente Julio Zamora, una iniciativa que busca reivindicar a las diversas comunidades que viven en este territorio”, declaró la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

Estudiantes, profesores y pueblos originarios compartieron una merienda y dialogaron sobre el curso. Gisela Zamora encabezó la entrega de los diplomas a los vecinos y vecinas por su capacitación en Quechua.

En 2021 nació esta política pública por sugerencia de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. El Municipio brinda formaciones gratuitas de Qom, Quechua, Guaraní, Mapuche y Moqoit como parte de una reparación histórica. Es una iniciativa pionera en el conurbano bonaerense y coincide con el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas proclamado por la ONU.

El Municipio garantiza una cuenta de zoom para clases virtuales y aulas del CUT para los encuentros presenciales. Los responsables de la enseñanza son elegidos por las comunidades originarias.