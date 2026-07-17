Mario Pasik, Patricia Palmer, Pigna, Saborido, Boy Olmi y más estrellas llegan al Teatro Otamendi

En sala de San Fernando, la más moderna de la región, se presentarán Felipe Pigna y Pedro Saborido “Historias Argentinas 2”, el unipersonal “Boy” con Boy Olmi; Andrea Garrote, con la multipremiada obra “Pundonor”; Mario Pasik y Patricia Palmer en “Adán y Eva: un Amor de Aquellos”; el musical con Ana María Cores “Las Mujeres de Lorca”; funciones gratuitas de Cine y más propuestas artísticas.

El Teatro Otamendi sumó nuevos espectáculos de gran calidad a su programación de agosto, con contenidos que se pueden disfrutar adquiriendo entradas en la web www.teatrootamendi.com

En la nueva programación de agosto se destacan, entre otros, la obra “Historias Argentinas – Parte 2” con Felipe Pigna y Pedro Saborido, que subirá a escena el jueves 6; y el sábado 15, Boy Olmi con el unipersonal “Boy”. El domingo 16, el musical infantil “El Jardín del No Me Olvides”, con artistas sanfernandinos; y el sábado 22/8 la obra teatral “Pundonor” con Andrea Garrote. Además, el domingo 23, Patricia Palmer y Mario Pasik se presentarán con “Adán y Eva, un Amor de Aquellos” dirigida por Nacho Medina; y el teatro musical “Las Mujeres de Lorca” con Ana María Cores y músicas acompañantes.

Se recuerda que las entradas virtuales se adquieren únicamente en www.teatrootamendi.com. Para más información, dirigirse a Sarmiento 1477, San Fernando, o llamar al (11)2713-1966 de lunes a viernes de 10 a 20 horas.

Jueves 6 de agosto, 20 hs.

Ciclo de Teatro:

“Historias Argentinas (Parte 2)”

Con Felipe Pigna y Pedro Saborido

Pigna y Saborido presentan la nueva versión de Historias argentinas: un cruce único entre rigor histórico y mirada absurda, donde el pasado se mezcla con el presente para entender quiénes somos hoy. La historia no está quieta. Se reescribe, se discute, se ríe de sí misma. Fake news, escándalos, felicidad, grandes dúos de la patria son algunos de los temas que se tratan en esta nueva versión de Historias argentinas: Parte 2

Viernes 7 de agosto, 20 hs.

Ciclo de Literatura:

“Las historias detrás de las historias”

Con Eduardo Sacheri y Brenda Algozino

Una conversación sobre los libros y sus mundos: la lectura, la cocina de la escritura, las adaptaciones al cine, los cruces entre la ficción y el mundo real interactuando con el público.

La moderadora es Brenda Algozino. Estudiante de Letras en la Universidad de Buenos Aires. Correctora literaria y lectora editorial. Coordinadora del Club de Lectura en la Librería Verne y el Club de Clásicos desde sus redes sociales.

Sábado 8 de agosto, 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“Maten a Hamlet”

LOS MACOCOS BANDA DE TEATRO: Martín Salazar, Gabriel Wolf, Marcelo Xicarts y Daniel Casablanca

Dirección: Sebastián Irigo

Cuenta la historia de cuatro bufones que llegan a Dinamarca con el sueño de ser recibidos por el gran Yorick, bufón de la corte de Elsinor.

Pero llegan cuando el rey ha sido asesinado y las cosas en el castillo no están bien, nada bien. Algo huele a podrido en Dinamarca y ellos están allí.

Domingo 9 de agosto, 19 hs.

Ciclo de Música:

“El Sueño Grande”

Director: Ricardo Maresca

Coro Municipal de San Fernando, Coral Notas de Vida y Coro Femenino Stella Maris

Cantata que aborda el cancionero popular latinoamericano y sintetiza en versiones corales la identidad musical de países hermanos de nuestro continente, desde México hasta la Argentina. Incluye textos de nuestros poetas y la participación de músicos, actores y elencos de danza invitados.

Viernes 14 de agosto, 20 hs.

Noches de Cine Club:

“Fahrenheit 451” (Reino Unido, 1966)

Director: François Truffaut

Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel de los libros. En un futuro opresivo Guy Montag, un disciplinado bombero encargado de quemar los libros prohibidos por el gobierno, conoce a una revolucionaria maestra que se atreve a leer. Poco a poco Guy comenzará a tener dudas sobre su libertad intelectual, y sobre el precio que esta libertad tendría sobre su seguridad personal.

Sábado 15 de agosto, 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“BOY ” (Unipersonal)

Con Boy Olmi

Dirección: Shumi Gauto

Un hombre se para en un escenario. No está actuando. No está dando cátedra. Vino a decir la verdad.

A esta altura de su vida Boy Olmi se pregunta quién es. Si es su profesión, sus vínculos, sus heridas, sus recuerdos o todo eso mezclado.

Con humor, con crudeza y con la calma de quien ya no necesita impresionar a nadie, comparte una historia personal que, en el fondo, podría ser la de cualquiera.

Con las herramientas del teatro este experimento sorprendente, que no tiene nada de ficción, nos recuerda que, a veces, la pregunta es más importante que la respuesta.

Domingo 16 de agosto, 16 hs.

Ciclo para las Infancias:

“EL JARDÍN DEL NO ME OLVIDES – UN CLÁSICO QUE FLORECE”

Dirección: Verónica Heguy y Rodney Rodriguez Nuñez

El Jardín del No Me Olvides es un espectáculo musical y teatral creado por la Dirección de Cultura y Turismo de San Fernando que reúne a más de 90 artistas locales en escena en una gran producción interdisciplinaria de teatro, música en vivo, danza, circo y audiovisuales.

Entre los clásicos que forman parte del espectáculo se destacan El Reino del Revés, La Reina Batata, El Twist del Mono Liso, Chacarera de los Gatos, En el País de Nomeacuerdo, Manuelita, La Cigarra, entre otras.

Inspirado en el universo de María Elena Walsh, el espectáculo propone un viaje poético por mundos de fantasía donde la imaginación desafía las reglas de la lógica y todo puede suceder. Entre juegos de palabras, personajes inolvidables y canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, la obra invita a reencontrarse con la ternura, el humor y la libertad creadora que hicieron de Walsh una figura imprescindible de la cultura argentina.

A 96 años de su nacimiento, este homenaje celebra su legado artístico y humano a través de una puesta renovada y colectiva que hace florecer nuevamente sus historias y canciones sobre el escenario.

Viernes 21 de agosto, 20 hs.

Noches de Cine Club:

“El lado oscuro del corazón” (Argentina, 1992)

Director: Eliseo Subiela

Oliverio es un poeta treintañero que sobrevive editando poesía comercial mientras recorre Buenos Aires. Lo único que desea es encontrar a la mujer de sus sueños, que le comprenda y que le haga volar. En Montevideo, conoce a Ana, una prostituta de la que se enamora…

Sábado 22 de agosto, 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“Pundonor”

Actriz: Andrea Garrote

Dirección: Rafael Spregelburd y Andrea Garrote

Es un monólogo escrito por Garrote quien además interpreta a Claudia Pérez Espinosa: una profesora universitaria, Doctora en Sociología, que vuelve al aula después de tomarse unos meses de licencia. Pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Michel Foucault se interrumpe constantemente debido a su frágil situación. Necesita dar explicaciones sobre su comportamiento, aparentemente necesita redimirse.

En su desesperación, Claudia se vuelve imprevisible, vulnerable. Se usa de ejemplo para la teoría. La obra pone en cuestión la gran paradoja de nuestra conciencia actual: ¿Cómo luchar contra la pulsión estática y el avance de la centralización del poder que nos asfixia habiendo perdido la inocencia, siendo conscientes de que somos reproductores constantes de los mecanismos del poder? ¿Qué hacer? ¿Cómo embanderar nuevamente al hombre a pesar de sospechar de su libertad, de su libre albedrío como una expresión realmente nueva y no condicionada? Cuando se pierde la propia imagen, cuando la estocada se clava en el punto de honor quizás ya no haya qué perder y una nueva aventura comience.

Andrea Garrote, nominada a los premios Trinidad Guevara por mejor actuación protagónica femenina. Pundonor lleva diez temporadas en Buenos Aires, dos temporadas en Madrid, con entradas agotadas en el Teatro de la Abadía, una gira por España, Italia y las principales ciudades de Latinoamérica.

Ganó el premio Konex 2021 al mejor unipersonal de la década. Nominada a los premios María Guerrero al mejor unipersonal. Ganadora del premio Teatro XXI a la mejor obra dramática 2019 por GETEA (Grupo de Estudios de Teatro Iberoamericano y Argentino) y ganadora de la Fiesta del Teatro de la ciudad de Buenos Aires (INT).

Domingo 23 de agosto – 19 hs.

Ciclo de Teatro:

“ADÁN Y EVA: Un amor de aquellos!”

Director: Diego Ramos

Actores: Patricia Palmer y Mario Pasik

Comedia romántica que combina humor, ternura y reflexión sobre el amor y la vida en pareja.

La obra entrelaza la mirada irónica del autor con una historia de amor y desencuentro; un matrimonio que tras más de cuarenta años se reencuentra con verdades que habían permanecido ocultas.

A través de reflexiones de Adán y Eva, nuestros personajes revelan sus diferencias y descubrimientos ofreciendo un espejo íntimo y actual sobre su matrimonio fallido y dejan flotando las preguntas antes no dichas.

Una propuesta cálida y emotiva que invita a reflexionar sobre el amor, el paso del tiempo y las segundas oportunidades. Con humor, ternura e ironía, esta obra nos muestra que tanto pudo haber cambiado la relación entre los primeros habitantes del paraíso y la pareja actual.

Viernes 28 de agosto, 20 hs.

Noches de Cine Club:

El almuerzo desnudo (Canadá-Reino Unido, 1991)

Director: David Cronenberg

Después del trágico accidente sufrido por su mujer, un escritor que cae en la adicción a ciertas drogas, empieza a sufrir horribles alucinaciones que lo transportan a un mundo de pesadilla absolutamente kafkiano.

Domingo 30 de agosto, 19 hs.

Ciclo de Teatro Musical:

Las Mujeres de Lorca

Protagonizado por Ana María Cores, acompañada por Carmen Mesa (cantaora/bailaora), Giuliana Sosa (piano), Paula Carrizo (guitarra) y Lucía Cuesta (violín)

Dirección: Nacho Medina

Mientras intercala la palabra textual de sus más famosos poemas, convertidos en canciones que continúan naturalmente el relato, Rosario, la protagonista, evoca el tiempo que compartió con Federico poniéndole voz a las mujeres de su teatro o recordando los momentos claves de la vida del poeta y la manera en que se percibe frente al mundo. Rosario es, en definitiva, todas las mujeres del teatro lorquiano: apasionada como Mariana Pineda; rebelde como la zapatera prodigiosa; vacía como Yerma; con la esperanza muerta como doña Rosita, la soltera; de luto como Bernarda Alba, y sin consuelo como la madre en Bodas de Sangre.

Siete nominaciones a los Premios Hugo; dos nominaciones a los Premios Martín Fierro; seis nominaciones a los premios ACE, obteniendo cinco estatuillas; realizó dos temporadas en el Cine Teatro El Plata, una breve en el Teatro Alvear y dos funciones en el Teatro Tronador de Mar del Plata.

Cada mes, el Teatro Otamendi propone muchas actividades tales como recitales, ciclos de humor, drama, cine gratuito, visitas guiadas gratuitas, exposiciones y diversas propuestas artísticas para disfrutar en familia, en pareja y con amigos.