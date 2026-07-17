La comunidad de Tigre continúa disfrutando de clases abiertas de ritmos latinos en SUM Alejandra Nardi del HCD

A través de una iniciativa impulsada por el Municipio de Tigre y el Honorable Concejo Deliberante, se organizan encuentros donde se dictan talleres de salsa y bachata. Las próximas actividades se realizarán el 24 y 31 de julio a las 19hs.

En el SUM Alejandra Nardi del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, vecinos y vecinas disfrutaron de clases abiertas de ritmos latinos: los encuentros son organizados por el Municipio.

Se trata de encuentros guiados por profesores, que dictan clases de salsa y bachata abiertos para toda la comunidad. Las próximas actividades se realizarán el 24 y 31 de julio a las 19hs.

Es para destacar que el Salón de Usos Múltiples se organizan diversos encuentros culturales que tienen como objetivo promover la música y tradiciones locales.

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