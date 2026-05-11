Robó una moto, se dio a la fuga y el COT lo redujo a las pocas cuadras

El hecho quedó registrado a través de las cámaras municipales de Tigre: el delincuente fue aprehendido luego de un operativo articulado con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El sujeto fue puesto a disposición de la Justicia.

En General Pacheco, el Centro de Operaciones Tigre (COT) detuvo a un delincuente que robó una moto en plena vía pública. El sujeto fue reducido y trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

El suceso ocurrió en horas de la tarde, cuando los agentes de la central de monitoreo detectaron que un hombre forzó el encendido del motovehículo y se dio a la fuga a bordo del rodado.

De manera inmediata, los operadores dieron aviso al móvil más cercano y se activó el operativo mediante el cual lograron detenerlo en el cruce de Colectora Este y Mermoz. Participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La huida quedó registrada a través del sistema de monitoreo local, lo que permitió dar seguimiento y una rápida resolución del caso.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.