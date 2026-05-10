Ciclista cruzó de manera imprudente y fue atropellado por un automóvil en General Pacheco

Los dispositivos de video vigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron el siniestro en el cruce de las calles O’Higgins y Blas Parera. El auto impactó a la persona que circulaba por la vía pública en bicicleta. Médicos del SET brindaron los primeros auxilios al vecino que quedó tendido en el asfalto luego del impacto

En la localidad de General Pacheco, un vecino que se trasladaba en bicicleta fue impactado por un vehículo. Las cámaras municipales del Centro de Operaciones Tigre registraron el hecho y de manera inmediata se activó el protocolo de asistencia del Sistema de Protección Ciudadana local.

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana, cuando el ciclista cruzó de manera imprudente en la intersección de las calles de O’Higgins y Blas Parera y fue embestido por el conductor del vehículo. La víctima cayó de la bicicleta y quedó tendida en el asfalto.

Los agentes de la central de monitoreo alertaron el siniestro y activaron el operativo que incluyó personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, móviles del COT y médicos del Sistema de Emergencia Tigre (SET), quienes asistieron al hombre y lo trasladaron al hospital más cercano.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.