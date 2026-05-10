Naturgy lanza su campaña 2026: seguridad para el invierno

Con el inicio de la temporada de bajas temperaturas, Naturgy presenta su nueva campaña destinada a la prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono.

Bajo el objetivo de ofrecer un hogar más seguro y confortable, la campaña 2026 de Naturgy aborda dos ejes fundamentales: el uso seguro del gas y la prevención de accidentes por monóxido de carbono.

Para esta edición, la ya conocida Natu —referente en seguridad y uso responsable del gas— será nuevamente la protagonista de la campaña en redes sociales, brindando consejos prácticos para optimizar el consumo sin resignar bienestar.

“Esta campaña tiene como objetivo concientizar a las personas sobre el impacto del monóxido de carbono y llevarles información clave para su seguridad”, aseguró Verónica Argañaraz, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy Argentina.

(*) Prevención contra el “enemigo invisible”

El monóxido de carbono sigue siendo una prioridad crítica, causando más de 200 muertes anuales en Argentina. Al ser un gas inodoro, incoloro e insípido, la prevención es la única herramienta efectiva. Entre las recomendaciones que Natu difundirá este invierno, se destacan:

Ventilación constante: mantener siempre una corriente de aire, incluso en días de frío intenso.

Color de la llama: verificar que sea siempre de color azul. Si es naranja o amarilla, el artefacto funciona mal.

Rejillas de ventilación: no obstruirlas bajo ninguna circunstancia.

Gasistas matriculados: realizar una revisión anual de toda la instalación con profesionales certificados.

Uso adecuado: no utilizar el horno ni las hornallas para calefaccionar los ambientes.

(*) Ante una emergencia

Naturgy recuerda que, ante síntomas de intoxicación por monóxido o sospecha de pérdida de gas, se debe ventilar el ambiente inmediatamente y buscar asistencia médica urgente.

La distribuidora reafirma su compromiso con la seguridad y la sustentabilidad, entendiendo que un usuario informado es un usuario protegido.

Para más información: https://www.naturgyban.com.ar/el-monoxido-de-carbono/