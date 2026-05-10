En el 25º aniversario de la Fundación Nordelta, Julio Zamora acompañó una nueva edición de la Noche Solidaria

El jefe comunal de Tigre fue invitado a participar del evento que, como cada año, tuvo como objetivo recaudar fondos para acercar programas de educación a niños, niñas y jóvenes a lo largo y ancho del distrito. Asistieron personalidades del espectáculo, artistas, empresarios y referentes políticos, entre otros.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, que estuvo acompañado por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, fue invitado a participar de una nueva edición de la Noche Solidaria, en el marco del 25° aniversario de la Fundación Nordelta. La actividad tuvo como propósito recaudar fondos para acercar programas de alfabetización a niños, niñas y jóvenes del distrito.

“Fue un placer haber estado presente en representación del Municipio por la labor que llevan adelante en nuestra comunidad. Nordelta viene haciendo esta tarea desde hace muchísimo tiempo para estar al servicio de los sectores que más lo necesitan. Seguiremos trabajando de manera conjunta para fortalecer el bienestar de la ciudadanía”, señaló el intendente Zamora, en Espacio Tigre.

El evento – realizado bajo el lema “Uniendo Comunidades” – se llevó adelante junto a decenas de personalidades destacadas, entre las cuales se destacó la presencia del Desarrollador de Nordelta, Eduardo Costantini, artistas, empresarios y referentes políticos, entre otros. Al comienzo del mismo, Sandra Mihanovich interpretó el Himno Nacional y luego se proyectó un video del trabajo de la fundación en barrios de Tigre, como: Las Tunas, en General Pacheco; El Lucero, El Alge y San Luis de Rincón de Milberg.

“Esta institución se caracteriza por estar muy cerca de las infancias para fortalecer todo lo que respecta a sus trayectorias educativas. Como Gobierno local es fundamental estar al lado de los sectores más vulnerables y que más lo necesitan, sobre todo en un contexto complejo como el que estamos atravesando”, manifestó Gisela Zamora.

En el transcurso de la noche, se realizaron subastas para recaudar fondos, de manera de continuar sosteniendo las diversas iniciativas de la entidad en el territorio. La Fundación Nordelta es una ONG que funciona desde 2001 y que trabaja para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas de zonas vulnerables del distrito. Ofrece programas de acompañamiento integral destinados a la primera infancia, niñez, adolescencia y juventud.

La presidenta de la Fundación Nordelta, Marité Costantini, puntualizó: “Es un orgullo haber llegado a los 25 años, no tenemos más que compromiso y gratitud. Cuando nos acercamos a la primera comunidad que fue en Las Tunas dijimos que la fundación iba a estar para quedarse, acompañar y sostener distintos programas educativos. Hoy podemos decir que cumplimos y vamos por más”. Y agregó: “Agradezco la colaboración permanente que tenemos con el Municipio. Trabajamos mucho en red con Gisela Zamora y seguimos reubicando programas gracias a la generosidad del Estado local que nos permite articular distintas acciones e iniciativas”.