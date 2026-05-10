Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 8 de mayo, en el Curso de Operador Socio Comunitario con Especialización en la Atención de las Adicciones del Centro de Formación Laboral 402, conveniado con la Municipalidad de José C. Paz, se llevó a cabo una intervención con el objetivo de fortalecer el encuadre áulico, promover la convivencia y trabajar herramientas de intervención comunitaria frente a situaciones de conflicto.

Se desarrolló una dinámica participativa centrada en el análisis de un caso ficticio relacionado con consumo problemático, desregulación emocional y amenazas en un espacio comunitario. Los estudiantes trabajaron en grupos sobre diagnóstico situacional, estrategias de intervención, articulación de redes y autocuidado del operador.

Como cierre, el grupo construyó colectivamente un acuerdo de convivencia basado en el respeto, la escucha, la comunicación y el cuidado mutuo. Entre los puntos destacados surgieron la importancia de respetar el encuadre académico, el turno de la palabra y evitar conductas de burla o discriminación.

La actividad permitió transformar una situación de tensión en una experiencia de aprendizaje, reflexión y construcción colectiva, fortaleciendo el rol profesional del operador sociocomunitario desde una perspectiva de derechos, inclusión y salud mental comunitaria.

De estos temas está al tanto y apoya el Senador e intendente en uso de licencia Mario Ishii (quien también es vicepresidente de la Ciudades del Aprendizaje. UNESCO).