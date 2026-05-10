Los parques acuáticos en Argentina ideales para ir en familia

Cuentan con variedad de piletas, diferentes temperaturas, juegos para los más chicos y espacios aptos para relajarse. Dónde están y cómo llegar.

Los parques acuáticos en Argentina son una gran opción cuando las familias buscan hacer una escapada de fin de semana. Son ideales para descansar y a la vez tienen atractivos para los más chicos.

Por eso, te compartimos cinco lugares para que toda la familia pueda disfrutar, tanto los más chicos con los juegos y toboganes de agua como los más grandes en las piletas climatizadas.

(*) Aquafan, Tigre, Buenos Aires

Para aquellas familias que buscan un parque acuático para hacer una escapada dentro de Buenos Aires, Aquafan es la mejor opción. Se ubica en Vivanco 1509, Tigre, Provincia de Buenos Aires, dentro del Parque de la Costa.

Este parque acuático se destaca por su pileta con olas y sus toboganes, lo que permite que los chicos disfruten en un ambiente controlado mientras los adultos se relajan.

Las entradas se pueden adquirir a través de laticketera.com.ar

(*) Termas de Federación, Entre Ríos

Entre Ríos no se destaca únicamente por sus playas, sino también por un complejo considerado uno de los mejores parques acuáticos del país: las Termas de Federación.

Con espacios aptos para adultos mayores, variedad de piletas termales y limpieza constante, este lugar resulta ideal para una escapada de fin de semana.

Si bien algunas de las piletas de este complejo no son aptas para juegos infantiles, los más chicos pueden disfrutar de las instalaciones del Parque Acuático Federación.

Este parque es uno de los más completos por la variedad de opciones que ofrece para garantizar la diversión. Desde piletas de agua fría y templadas, una piscina con olas hasta toboganes aptos para todas las edades.

(*) Parque Termal Cacheuta, Mendoza

El Parque Termal Cacheuta se encuentra rodeado por la Cordillera de Los Andes y a orillas del Río Mendoza, precisamente a 38 kilómetros de la capital. Es una opción ideal para aquellas familias que buscan descansar y conectar con la naturaleza y su bienestar.

Cuenta con circuitos termales naturales, piletas de piedra y aguas a diferentes temperaturas. Además, sus piscinas interiores y exteriores lo vuelven un lugar apto tanto para adultos como para los más chicos.

(*) Victoria del Agua, Entre Ríos

Este parque termal se encuentra a 4 kilómetros de Victoria, Entre Ríos, y tiene el perfecto equilibrio entre descanso y diversión.

Su establecimiento es apto para toda la familia, cuenta con piletas termales, zonas recreativas y espacios tranquilos.

(*) FUENTE: Clarín