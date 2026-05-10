Con el lema “Aqua en acción”, el Municipio realizó una nueva Masterclass de Aquagym en Don Torcuato

En el Polideportivo Manuel Belgrano, el Gobierno local llevó adelante el encuentro que estuvo coordinado y dictado por profesores de los centros deportivos del distrito. Se trata de una propuesta que año a año disfrutan miles de vecinos y vecinas.

El Municipio de Tigre continúa llevando adelante encuentros de Aquagym en diferentes polideportivos de la ciudad. Las actividades son abiertas para toda la comunidad que año a año congrega a miles de vecinos y vecinas.

En esta oportunidad, la Masterclass de Aquagym bajo el lema “Aqua en acción” se desarrolló en el Polideportivo Manuel Belgrano, ubicado en Don Torcuato. La actividad estuvo coordinada por profesores de los distintos centros municipales de la ciudad.

La comuna cuenta con 19 polideportivos donde niños, niñas, jóvenes y adultos mayores concurren para practicar diversos deportes acuáticos y de campo. Además, posee 16 natatorios climatizados donde se llevan adelante actividades durante todo el año.

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