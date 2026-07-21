Malvinas Argentinas fue elegida sede de referencia para la formación de cirujanos bariátricos

El Municipio de Malvinas Argentinas continúa consolidándose como un referente en materia de salud pública. En esta oportunidad, el Centro de Obesidad fue designado por la Asociación Argentina de Cirugía y la Asociación Argentina de Cirugía de la Obesidad como sede de referencia para la realización de las prácticas del Curso Avanzado de Cirugía Bariátrica y Metabólica.

La capacitación se desarrollará durante los meses de agosto y septiembre y, en esta primera etapa, contará con la participación de tres médicos cirujanos provenientes de Bolivia, España (Madrid) y México, quienes eligieron capacitarse junto al equipo de profesionales del Centro de Obesidad de Malvinas Argentinas.

Esta distinción representa un reconocimiento al trabajo que el Municipio viene desarrollando para fortalecer el sistema público de salud, mediante la incorporación de tecnología de última generación, la capacitación permanente de los equipos médicos y la creación de centros de alta complejidad que hoy son un modelo para el país y la región.

La elección del Centro de Obesidad como sede de formación reafirma la calidad de sus profesionales, la experiencia acumulada en cirugía bariátrica y metabólica y el compromiso con la excelencia académica y asistencial.

Este reconocimiento refleja una política sanitaria que apuesta a la inversión, la innovación y la excelencia, permitiendo que profesionales de distintos países se capaciten en Malvinas Argentinas.

Con este nuevo reconocimiento, el distrito reafirma su lugar a la vanguardia de la cirugía bariátrica y metabólica, consolidando un sistema de salud público que trasciende fronteras y se convierte en un espacio de referencia para la formación de profesionales de toda Latinoamérica.