Se habilitó Blanco Encalada y avanza con el Plan de Reparación de Calles y Veredas

Tras la finalización de los trabajos de repavimentación, quedó habilitada la circulación sobre Blanco Encalada, entre Gascón y Malabia. En tanto, por el avance de la obra Alto Perú, continúa vigente un desvío para tomar el túnel de España.

En el marco del Plan de Reparación de Calles y Veredas que se desarrolla en todo el distrito para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial, el Municipio habilitó la calle Blanco Encalada entre Gascón y Malabia, en la localidad de San Isidro. Además, paralelamente, se están incorporando dos conductos adicionales en las calles España e Ibañez, en Beccar, provocando que los autos que circulen por la zona deben acceder al túnel España por Suipacha.

También, el Municipio continúa avanzando con obras de reparación y puesta en valor de la red vial en distintos puntos del partido: Martina Céspedes entre Virrey Vértiz y Martín Rodríguez (Villa Adelina) y Perito Moreno entre Independencia y Martín Rodríguez (Villa Adelina).

Por otra parte, en los últimos días finalizaron las intervenciones en Uruguay a la altura de Humaita (Beccar), Fondo de la Legua entre Dorrego y Yapeyú (Villa Adelina); que se suman a Panamá y Cuyo (Martínez), Unidad Nacional y Fleming (Martínez), Gobernador Castro y Perito Moreno (Boulogne), e Intendente Aphalo entre Av. Márquez y Formosa, la rotonda de Acassuso, en Av. Santa Fe y Perú (San Isidro). También concluyeron los trabajos sobre Av. Paraná e Independencia; Alcorta y Fray Cayetano Rodríguez (Villa Adelina) y en Patricios entre Presidente Roca y Chiclana (Beccar).

Estas tareas forman parte de un plan integral de mantenimiento de calles y veredas que se desarrolla de manera planificada en todas las localidades del distrito, con el objetivo de mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial y brindar una infraestructura urbana de mayor calidad para todos los vecinos.

(*) Desvío para tomar el túnel de España en Beccar: En el marco de la obra Alto Perú se están incorporando dos conductos adicionales en las calles España e Ibañez. Los autos que circulen por la zona deberán acceder al túnel España por Suipacha. Uno de los conductos se construirá sobre la calle Bolívar, entre Av. del Libertador y Acassuso, mientras que el segundo, se extenderá por dos cuadras en la zona de España e Ibáñez. Esta ampliación permitirá aumentar la capacidad de drenaje y reforzar la prevención de anegamientos en el área.

En el caso de Bolívar, se busca resolver una situación que era completamente irregular que persistía hace años: a la altura de av. Libertador los conductos hidráulicos que llegan desde el norte y desde el sur convergen en la bocacalle, y en lugar de que el agua ingrese al sistema hidráulico a través de los sumideros, sale a la calle, provocando anegamientos. La incorporación de este conducto adicional será beneficioso para todos los vecinos de la traza.

En cuanto a España, gracias a esta intervención se evitará que el agua proveniente de las lluvias llegue al paso bajo nivel, descomprimiendo anegamientos frecuentes.

(*) Cortes de tránsito en España: Actualmente hay un corte total sobre la calle España entre J. J. Díaz y Suipacha. Quienes circulen por España tendrán que desviarse por J. J. Díaz hasta Washington y tomar Suipacha (que cambiará de sentido provisoriamente) para poder retomar el túnel de España.

Para evitar encerramientos también se encuentra cortada la intersección de Acassuso y España y la intersección de Rondeau e Ibañez, para que los frentistas puedan ingresar a sus casas. Los desvíos se encuentran correctamente visualizados con cartelería informativa y la presencia de agentes de tránsito para ordenar la circulación.

(*) Cortes de tránsito en Bolívar: Los trabajos en Bolívar avanzan por etapas. Actualmente se encuentra cerrada la intersección de Rivadavia y Héroes de Malvinas y la de Ibáñez y Héroe de Malvinas.