A través del programa Animación a la Lectura, el Municipio entregó más de 30 bibliotecas móviles para el nivel inicial

En el marco de la propuesta, el Gobierno de Tigre continúa promoviendo la cultura, literatura y espacios de integración. En este contexto, autoridades comunales participaron de los eventos en los jardines de infantes N° 901 y N° 950 de Rincón de Milberg.

El Municipio de Tigre otorgó bibliotecas móviles en los jardines de infantes N° 901 y N° 950 de la localidad de Rincón de Milberg, se trata de una iniciativa enmarcada en el programa “Animación a la Lectura”, que lleva más de 30 entregas en espacios de gestión estatal de la ciudad. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó la actividad.

“Es una iniciativa mediante la cual seguimos fortaleciendo la educación dentro de la comunidad. La literatura infantil representa un papel fundamental en la vida del niño, el objetivo de este proyecto es brindarles encuentros de animación a la lectura”, destacó la funcionaria.

La iniciativa está en marcha desde 2023 y tiene como finalidad desarrollar la cultura a través de la literatura y los espacios de integración. En el marco del programa, el Gobierno local otorga el mobiliario con ejemplares para la lectura infantil.

“Agradecemos siempre el acompañamiento del Municipio: se trata de un proyecto de gran valor que amplía el maravilloso mundo de la literatura y de poner tener cerca textos. Esto nos permite realizar propuestas enriquecedoras para el aprendizaje de la comunidad”, destacó la directora del Jardín de Infantes N° 950, Elizabeth Otero.