Zamora acompañó la entrega de reconocimientos a instituciones, comercios y personalidades de El Talar

El intendente de Tigre fue invitado a participar de la actividad, organizada por Comercios Unidos y Solidarios, en el marco del 91° aniversario de la localidad. El jefe comunal remarcó la pujanza y el compromiso de todos los sectores de la ciudadanía para fortalecer el desarrollo de la ciudad.

En El Talar, el intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó la entrega de reconocimientos a instituciones y comercios de la zona, en el marco de los festejos por el 91° aniversario de la localidad. La actividad – organizada por la entidad Comercios Unidos y Solidarios – reunió a vecinos, vecinas y representantes de diferentes sectores de la comunidad para destacar el compromiso de quienes contribuyen al crecimiento de la ciudad.

“Tuvimos un encuentro muy fructífero con comerciantes de la zona, a través de una organización que tiene la vocación de reconocer a comercios con determinada antigüedad y también a vecinos que, por su labor en la comunidad, se han destacado durante este año. En ese marco, el Municipio acompaña este evento, que es una caricia al alma para las instituciones y para los comerciantes que forman parte de esta comunidad”, expresó Zamora durante el encuentro en el Club de Amigos Talar.

Y agregó: “Esperamos que el próximo evento, el año que viene, pueda realizarse en el Teatro de El Talar, que estamos construyendo con mucho cariño y empeño, tratando de darle a esta localidad un espacio para la cultura y los artistas locales”.

Previo al acto, el jefe comunal participó de la entrega de premios de un torneo de tejo realizado en la sede de la entidad , donde compartió un momento con los participantes y destacó la importancia de generar espacios de encuentro y recreación para la comunidad.

El presidente de Comerciantes Unidos y Solidarios de El Talar, Aldo Lionel Salum, expresó: “La realidad es que este grupo comenzó haciendo acciones solidarias para ayudar a los vecinos, pero después nos dimos cuenta de que quien necesitaba una acción solidaria era el propio comerciante, porque estamos atravesando una situación bastante difícil. Este reconocimiento que se hizo hoy es como un mimo al alma, para que entiendan que hay gente que piensa en ellos después de tantos años de haber dado tanto”.

Durante la actividad, autoridades de Comercios Unidos y Solidarios distinguieron a representantes de instituciones, comercios y personalidades locales por su trayectoria y aporte al desarrollo de El Talar, en el marco de un nuevo aniversario de la localidad.