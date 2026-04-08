Homenaje en el Concejo Deliberante de Tigre

“Malvinas nos une y no hay grietas políticas”

En un emotivo acto por el 44° aniversario de la gesta, veteranos, funcionarios y estudiantes se reunieron para honrar a los caídos. Durante la jornada, se destacó la importancia de “malvinizar” a las nuevas generaciones y se presentó un proyecto para institucionalizar el homenaje de forma permanente.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tigre se vistió de celeste y blanco para rendir un sentido homenaje a los héroes caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas. El encuentro, que contó con una fuerte impronta institucional y comunitaria, fue encabezado por el presidente del cuerpo, Miguel Escalante, junto al Jefe de Prefectura Tigre, Prefecto Principal Cristian Gabriel Gaillard.

La ceremonia dio inicio con las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música de la Armada Argentina, ante la presencia de concejales de todos los bloques, representantes del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, la Unión de Excombatientes, y alumnos de la Escuela “La Concepción”.

(*) La unidad como bandera

El presidente del HCD, Miguel Escalante, destacó la importancia de la unidad legislativa en esta causa: “Es un honor encabezar este homenaje a 44 años de la guerra que marcó nuestra historia. Quiero destacar la iniciativa de Diego Avancini, que contó con el acompañamiento de todo este cuerpo. Aquí no hay grietas políticas; Malvinas nos une”.

En diálogo con la prensa, Escalante hizo hincapié en la presencia de jóvenes: “Tratamos de que las escuelas secundarias estén acá para que escuchen las historias. Queremos que los chicos crezcan bajo estos valores para que nunca se olvide lo que pasó”.

Por su parte, el concejal Diego Avancini, impulsor del evento y con 37 años de servicio en la Infantería de Marina, compartió una profunda reflexión: “Malvinas nos invita a reflexionar sin colores políticos. Nuestros veteranos son la voz de los que no volvieron, los que nos interpelan. Estar en la turba, bajo el bombardeo y abrazar a un camarada caído es algo que va más allá de cualquier imaginación”.