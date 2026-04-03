¿Qué le pasa a nuestro querido Tigre?

Escribe: Enrique Jorgensen

Tras la derrota 2 a 0 con Independiente Rivadavia de Mendoza de local, se me ocurre como a un simple hincha más que no puedo esquivarle a la angustia de 7 fechas sin ganar acompañado de pobres desempeños futbolísticos. Tal vez pueda servir como atenuante que no se liga nada como ocurrió contra Gimnasia, Vélez o ayer, como tampoco que nadie nos pasó por arriba desde lo futbolístico.

Sin embargo, pretender atribuir solamente al azar este presente sería una enorme torpeza.

Creo que al bajo rendimiento colectivo habría que sumar actuaciones individuales preocupantes. Esto no implica crucificar a nadie pero está claro que Felipe dejó de ser el arquero “salva partidos” del año pasado; se lo nota tan incómodo como inseguro con el agravante que la opción del arquero suplente es realmente de temer.

El puesto del lateral derecho fue cubierto correctamente por Moreno pero ha sido víctima de largas lesiones dándole paso al dúo Garay/Soto que nunca cumplieron.

Los centrales Lazo/Barrionuevo dejaron de rechazar todo convirtiéndose los centros en contra en problemas difíciles de resolver. El tema del lateral izquierdo parecía resuelto con el correcto momento de Alvarez más el inminente retorno de Banegas pero ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias.

En el medio tan solo Leyes cumple, los demás: Elías, Mosqueira, Cabrera, Piñeyro y Medina no pasan de la intrascendencia. Saralegui tiene otra jerarquía pero las lesiones en los jugadores de Tigre parecen demandar tiempos eternos de recuperación. Tal vez se puedan destacar las ganas y el despliegue de Serrago y Santi López que permiten esperanzarse con buenas y decorosas actuaciones.

El Piti Martínez le brinda un salto de calidad al equipo, aunque si gozara de un estado físico superior, seguramente no estaría jugando con nosotros.

Por último, lo más destacable, Romero y Russo, mal abastecidos pero constante dolor de cabeza para las defensas rivales. Respecto a Russo quería destacar que jamás se lesiona y juega siempre los 90 minutos, toda una proeza para un jugador del plantel de Tigre… y eso que le pegan duro y parejo. Respecto a Oviedo, es obvio que se ubica varios escalones atrás.

Estoy seguro que tenemos un plantel que se debe ubicar al menos entre los 10 mejores del torneo, pero ¿Será responsabilidad de Dabove no poder sacarle más jugo? ¿No encuentra la manera de motivarlos? ¿Los para mal en la cancha?

Son todos interrogantes que requieren de una solución urgente.

Para clasificar entre los 8 primeros para los play off quedan tan solo 4 fechas, de las cuales 3 jugaremos en condición de visitante (Atlético Tucumán, Sarmiento y Central), y tan sólo Huracán en el Coliseo. ¡Qué manera de complicarnos solos!

Escribo lo que escribo porque me amargo con la sensación que Tigre siempre está para más pero nos vamos quedando por tonterías propias y no por méritos de los rivales.

Seguimos vivos en todos los frentes, no los desaprovechemos carajo, de nosotros solos depende enderezar el rumbo.

EN EL PARTIDO CONTRA INDEPENDIENTE DE MENDOZA…

Los mendocinos tienen un equipo ordenado y no mucho más, también tienen una cuota de suerte indispensable para ser el equipo con más puntos de los 30.

En Tigre no se entendió la posición de Arias como lateral y asombró el bajo rendimiento de Jalil.

Me tomé la molestia de anotar las claras oportunidades desperdiciadas.

PRIMER TIEMP0

1) Mano a mano de Russo.

2) Mano a mano de Romero.

SEGUNDO TIEMPO

3) Disparo de Romero que se va al córner.

4) Remate del Piti en el palo.

5) Cabezazo de Arias que se va por arriba.

6) Cabezazo de Barrionuevo con el mismo destino.

7) Disparo de Cabrera que el arquero rechaza con rebote.

8) Russo no puede capitalizar con éxito el rebote.

9) Otro remate de Romero que se va al córner desviado por el arquero.

10) Definición displicente de Cabrera en clarísima posición de gol.

Tal vez haya habido más, pero negar el hecho que Tigre mermó su rendimiento sería una torpeza.

Por último quiero decir que el Piti Martinez, infartado y quebrado, no puede esperar 10 fechas para ser titular.