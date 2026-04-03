Lanús 0 vs Platense 0. El cero los calificó

Escribe: Oscar Tineo

Lo único rescatable es la suma de un puntito ante un buen equipo en un club modelo, con instalaciones imponentes y una masa societaria que supera 80.000 socios.

Una bandera colocada en la misma tribuna que festejaste el campeonato 2018 decía: MAS HINCHAS, MAS SOCIOS, MAS CAMPEONATOS.

Eso me exime de seguir comparándonos con Lanús, una entidad que históricamente era menor que Platense y hoy son mucho mas.

Por eso ya no sirve decir que tal o cual jugador de Platense, que el DT es esto o lo otro y seguir impregnados en la queja por la queja misma.

Hoy Platense es lo que es y punto. Se trajo lo que se pudo en un club pobre en el apoyo de sus mismos hinchas que protestan pero no aportan, es como aquel alumno que es cuestionado por las notas bajas pero los padres no le compran los libros y lo mandan a pedirle prestado a un compañero.

¿Es lo mismo tener algo prestado?

Pues así esta armado Platense, mas del 60% del plantel es a préstamo con o sin opción.

Hay demasiados críticos y pocos aportantes, desde nuestro espacio leemos y algunos son duros por el desempeño que ven partido tras partido.

Pero el equipo calamar es como Colapinto, está por jugar Libertadores pero sin muchas expectativas de ser competitivos, al igual que el pibe manejamos un Alpine con un magro respaldo económico y en consecuencia son bajas las aspiraciones a finalizar dignamente la única Copa internacional de nuestra historia.

Como verán les doy pie para meternos en la misma bolsa y criticar esta editorial.

Sólo deseamos que un solo hincha se haga socio y vea el problema “si estas adentro” como dicen desde el club: “Estás a tiempo de meterte en la familia calamar”. Platense está ante todo… lo demás es cotillón.