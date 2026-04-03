¿Qué implica realmente el autismo hoy? Claves para comprender la neurodiversidad

En ésta nota, la Dra. Verónica Maggio, directora de la Diplomatura en Trastornos del Lenguaje Infantil de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, explica qué es el Trastorno del Espectro Autista, cómo se diagnostica y por qué la inclusión y la información son fundamentales para derribar mitos.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo cada vez más visibilizada, pero aún rodeada de mitos y desinformación. Con una prevalencia estimada de 1 de cada 36 personas, comprender sus características y promover una mirada basada en la neurodiversidad resulta clave para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. En este contexto y con el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril, la Dra. Verónica Maggio, directora de la Diplomatura en Trastornos del Lenguaje Infantil de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, aporta claridad sobre los principales aspectos del TEA, desde su diagnóstico hasta su abordaje y el rol de la educación.

– ¿Qué es el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y por qué es importante hablar de él hoy?

– El Trastorno del Espectro Autista es una condición del neurodesarrollo que hoy sabemos que es mucho más frecuente de lo que se pensaba: afecta aproximadamente a 1 de cada 36 personas. A pesar de esta prevalencia, todavía existe mucha desinformación y estigma. Por eso es clave hablar de neurodiversidad, entender que no se trata de una enfermedad sino de una forma diferente de procesar el mundo.

– ¿De qué manera impacta el TEA en la vida cotidiana de las personas?

– El TEA influye principalmente en la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Algunas personas pueden tener dificultades para procesar el lenguaje, expresar emociones o establecer vínculos sociales. También puede haber desafíos para adaptarse a cambios en la rutina.

Pero es muy importante destacar que, junto con estos desafíos, también aparecen fortalezas: muchas personas dentro del espectro tienen una gran atención al detalle, una memoria destacada o un interés profundo por temas específicos.

– ¿Cuáles son las características más comunes del espectro?

– Hablamos de “espectro” justamente porque hay una gran variabilidad. Sin embargo, hay rasgos frecuentes, como dificultades en la comunicación, tanto verbal como no verbal; un uso del lenguaje con fines sociales más limitado, en algunos casos con presencia de ecolalia; conductas repetitivas o rituales; intereses muy focalizados e intensos; y cierta rigidez cognitiva, que puede generar malestar frente a cambios inesperados. Cada persona es única, por eso no hay dos perfiles iguales.

– ¿Cómo se realiza el diagnóstico y qué tipo de abordajes existen?

– No hay una única causa identificada; hablamos de una combinación de factores genéticos y ambientales. El diagnóstico es integral y se basa en evaluaciones médicas, conductuales, psicológicas y neurolingüísticas.

En cuanto al abordaje, no existe un tratamiento único. Se trabaja con distintas terapias de apoyo que buscan mejorar la calidad de vida: terapia neurolingüística, ocupacional, cognitivo-conductual y, en algunos casos, apoyo farmacológico para síntomas asociados como la ansiedad.

– ¿Qué rol cumple la escuela en este proceso?

– El ámbito educativo es clave. Muchas personas con TEA cuentan con acompañantes externos que ayudan a regular la conducta y facilitan la comprensión de las actividades.

En algunos casos, cuando hay mayores desafíos, se puede optar por instituciones con entornos más adaptados. Pero siempre el objetivo es favorecer el desarrollo y la participación.

– ¿Qué puede hacer la sociedad para favorecer la inclusión?

– La inclusión empieza por la información. Es fundamental educarnos para derribar prejuicios. También es importante practicar la paciencia, comprender que no todos procesamos el entorno de la misma manera.

Anticipar cambios en la rutina y utilizar una comunicación clara y directa son herramientas muy valiosas. En definitiva, se trata de construir entornos más accesibles y empáticos para todos.