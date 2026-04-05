AySA renueva su plataforma virtual para informar las interrupciones de servicio programadas

La actualización permite acceder a información clara y anticipada sobre interrupciones programadas, en el marco de trabajos para garantizar la calidad del suministro.

AySA rediseñó su plataforma con el objetivo de brindar información precisa sobre interrupciones de servicio, permitiendo a los usuarios anticiparse y organizarse de la mejor manera.

A través de este sistema, los usuarios pueden suscribirse con su correo electrónico para recibir notificaciones personalizadas, que serán enviadas cada vez que su cuenta de servicio se vea afectada por trabajos de mantenimiento o mejoras en la red.

Para que el agua potable llegue a cada hogar, debe recorrer una compleja y extensa red de distribución que incluye ríos subterráneos, estaciones elevadoras y cañerías de gran diámetro reguladas por válvulas de corte.

La empresa realiza constantemente trabajos de mantenimiento, reparaciones y mejoras en la red de distribución para asegurar la calidad del suministro, que en muchos casos implican interrupciones programadas de servicio. Estas interrupciones permiten realizar las tareas de manera más rápida y eficiente.

Para comenzar a recibir los avisos, los usuarios deberán asociar su correo electrónico a su cuenta de servicio a través del siguiente enlace: https://cortes.web.aysa.com.ar