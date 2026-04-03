Histórico: comenzaron las carreras de grado en la Universidad Nacional del Delta

La casa de estudios especialmente dedicada a la región de San Fernando, Tigre y Escobar alcanzó un nuevo hito en su joven historia con el inicio formal de la cursada, consolidando su misión de acercar la educación superior pública y gratuita al norte del conurbano bonaerense.

Creada en 2023 por Ley Nacional N°27.727, la Universidad del Delta (UNDelta) celebró en los últimos días el comienzo histórico de 12 licenciaturas y tecnicaturas universitarias orientadas al desarrollo productivo y la rápida salida laboral de estudiantes de la zona norte, especialmente los municipios de San Fernando, Tigre y Escobar.

Ciencia de Datos (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria), Enfermería Universitaria, Turismo y Desarrollo Sostenible (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria), Emergencias Médicas (Tecnicatura Universitaria), Gestión Deportiva (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria), Desastres y Emergencias Sanitarias (Tecnicatura Universitaria), Relaciones Internacionales y Asuntos Globales (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria) y Gestión de las Instituciones Educativas (Ciclo de Complementación Curricular), son las carreras que comenzaron en la sede de Av. Avellaneda 2270, ubicación cedida por el Municipio de San Fernando.

La UNDelta responde a demandas sostenidas que durante mucho tiempo impulsaron propuestas educativas para acercar la educación superior a la zona. A lo largo de sus primeros años de funcionamiento institucional, la casa de estudios llevó adelante diplomaturas, programas con escuelas secundarias, cursos de idiomas y charlas abiertas, entre otros. El inicio de las carreras de grado representa el paso más significativo hacia su consolidación institucional.

También los estudiantes que comenzaron sus carreras realizaron entre 2025 y 2026 el Curso de Preparación Universitaria (CPU), no eliminatorio ni selectivo, pensado para empezar lo mejor posible la vida universitaria.

En 2023 fue lograda la sanción de la Ley fundacional de la Universidad Nacional del Delta, gracias al impulso conjunto del ex Ministro Sergio Massa, el Intendente Juan Andreotti, la Senadora Provincial Malena Galmarini, la Concejal sanfernandina y ex Diputada Nacional Alicia Aparicio, y otros dirigentes que acompañaron la iniciativa.

La Universidad sostiene una propuesta académica basada en trayectorias flexibles, títulos intermedios, materias cuatrimestrales y un sistema de tutorías personalizadas. Con este modelo, la universidad reafirma su compromiso con la inclusión educativa y el desarrollo del conocimiento aplicado al contexto local, posicionándose como una herramienta concreta de transformación para los jóvenes y adultos de la región.