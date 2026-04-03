El Municipio lanza el ciclo de cine argentino “Ficciones Inquietantes”

A través de la subsecretaría de Cultura, el Municipio de Tigre pone en marcha el ciclo de cine argentino “Ficciones Inquietantes”, una propuesta que tiene como objetivo apoyar y revalorizar las producciones nacionales.

La iniciativa se desarrollará todos los miércoles de abril -desde las 19 horas- en el auditorio del Museo de la Reconquista. El espacio está situado en la calle Padre Castañeda 470, Tigre centro, y el ingreso es gratuito (no se requiere retiro de entrada).

El cronograma de proyección es el siguiente:

Miércoles 8: Matar al Dragón (2019). Directora: Jimena Monteoliva

Miércoles 15: Antes del Cuerpo (2025). Directoras: Carina Piazza y Iverna Monzón

Miércoles 22: El Llanto (2024). Director: Pedro Martín Calero

Miércoles 29: La Funeraria (2020). Director: Mauro Iván Ojeda

La propuesta del área de Cultura del Gobierno local se realizará durante todos los miércoles de abril a las 19 horas en el auditorio del Museo de la Reconquista, con la proyección de cuatro películas nacionales. El ingreso es gratuito y no requiere retiro de entrada.