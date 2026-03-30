Nardini recorrió el avance de obra de pavimentación de la calle Estado de Israel

El intendente Leo Nardini supervisó el avance de obra de pavimentación que se lleva adelante en la calle Estado de Israel, en el tramo comprendido entre Sucre y Cochabamba, completando la red vial en torno al Arroyo Basualdo.

La intervención abarca cuatro cuadras por cada margen del curso de agua y se ejecuta a través de la Subecretaría de Servicios Públicos del municipio, con financiamiento íntegramente municipal.

La obra contempla la ejecución de pavimento de hormigón simple sobre una superficie aproximada de 5.362 metros cuadrados, lo cual asegura alta durabilidad, resistencia al tránsito vehicular y menor requerimiento de mantenimiento a largo plazo, aportando una solución estructural definitiva a la circulación en la zona.

Además, constituye una obra estratégica de significativa importancia para Villa de Mayo, ya que genera una continuidad vial que mejora sustancialmente la circulación y favorece la urbanización del barrio.

Los beneficios de la obra no solo se reflejan en la mejora de la accesibilidad vehicular y peatonal, sino también en la disminución de barro y polvo y sus posibles daños para la salud, la optimización de la circulación de servicios públicos y transporte, la revalorización del entorno y de las propiedades frentistas.

“Estamos muy contentos de ver cómo avanza esta gran obra, que viene a completar este tramo de la calle Estado de Israel. Son cuatro cuadras en las inmediaciones del Arroyo Basualdo que van a cambiar sustancialmente la realidad de cada vecino y vecina del barrio, generándoles mayor accesibilidad y mejor infraestructura que le da un valor agregado a las casas que los vecinos construyeron con tanto esfuerzo”, expresó el intendente.

Con recursos municipales y planificación local, la pavimentación de la calle Estado de Israel avanza como una obra estratégica que moderniza y transforma Villa de Mayo, consolidando una infraestructura urbana duradera y de calidad para todos los vecinos.

“Seguimos trabajando todos los días y poniendo todo el esfuerzo para mejorar la realidad de los habitantes de las siete ciudades de Malvinas Argentinas”, finalizó Nardini.