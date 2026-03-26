Nardini visitó la obra de repavimentación de la calle Hooke en Grand Bourg

El intendente Leo Nardini recorrió la obra de repavimentación que se ejecuta sobre toda la extensión de la calle Hooke, en el barrio El Primaveral de la ciudad Grand Bourg. Se trata de un proyecto de gran envergadura que se extiende desde Guayaquil hasta la Av. Olivos y que contempla dos etapas.

llí se lleva adelante la repavimentación de 15 cuadras y la construcción de nuevas veredas. La pavimentación original, realizada en 1999/2000, se encontraba deteriorada por el crecimiento del tránsito vehicular e industrial de la zona. Al tratarse de una arteria principal que conecta troncales estratégicas tanto para el transporte particular como comercial e industrial, la obra resulta clave para garantizar una circulación segura y eficiente.

Sobre esto, Nardini destacó: “La repavimentación para tránsito pesado, las veredas, la ciclovía, que ya tenía una mejora sustancial porque está al límite del arroyo, nos va a dar la posibilidad de tener una arteria principal bien hecha, preparada para el flujo de tránsito. Al finalizar, va a quedar una traza de dos manos abierta al tránsito y, además, dándole un valor agregado a los vecinos de este lugar, porque va a quedar más lindo”.

Durante la visita, el intendente reafirmó el compromiso con la obra pública y mencionó otras intervenciones en marcha, como la repavimentación total de la Ruta Provincial Nº 24 (ex Ruta 197), que mejoran la conectividad vehicular y la calidad de vida de los vecinos: “Nosotros seguimos invirtiendo en obra pública, en año no electoral y entendiendo que todavía nos falta mucho por hacer. Siendo conscientes de eso, sabemos que la mejor forma de avanzar es trabajar todos los días, apostando a la vinculación, al diálogo y también administrando de manera responsable”.

En 2025, el municipio de Malvinas Argentinas concretó la pavimentación y repavimentación de 250 cuadras, alcanzando el 80% de cobertura del distrito. Lo destacable es que estas obras se realizaron con recursos propios de la administración municipal. Sobre esto, Nardini subrayó: “Malvinas viene administrando de manera responsable y eficiente a lo largo de diez años. Eso explica que tengamos el recurso financiero para seguir con este plan de pavimentación en diferentes puntos de las siete ciudades del distrito”.