Aprovecha importantes descuentos en locales gastronómicos con tu tarjeta Soy Tigre

Vecinos y vecinas, que se encuentren adheridos al programa del Gobierno local, pueden obtener beneficios que llegan hasta el 30% en distintos locales de comidas. Quienes deseen adquirir la credencial deben hacerlo mediante la APP de Tigre Municipio en PlayStore o AppStore.

Con la tarjeta Soy Tigre, la comunidad ya puede acceder a importantes beneficios en el rubro de la gastronomía. Se trata de descuentos de hasta el 30% -con diversos medios de pago- que ofrece el Gobierno local con esta credencial de rebajas.

Los locales adheridos son:

-McDonald’ s: ubicado en Bartolomé Mitre e Italia, Tigre Centro – disfrutá de descuentos todos los días con todos los medios de pago: 30% en combo Big Mac mediano; un 20% off en combo Mcnífica mediano y en la cajita feliz en el festejo de tu cumpleaños. A su vez, también tenes el beneficio de 2×1 en sundae a elección.

-Puma Break Restaurant y cafetería: localizado en Av. Ángel T. de Alvear 2323, Don Torcuato – 10% off en tu compra con todos los medios de pago los días sábados y domingos (la promoción no incluye cigarrillos ni tabaco).

-La Proveeduría Resto & Grill: con dirección Montes de Oca 895; Tigre Centro – disfruta de un 15% de descuento en efectivo los días miércoles, jueves, viernes y domingo (no incluye menú ejecutivo ni happy hour)

-McDonald ‘s: situado en Av. Ángel T. de Alvear 2956; Don Torcuato – podes obtener todos los días y con todos los medios de pago un 30% off en combo Big Mac mediano; un 20% en combo Mcnífica mediano y en cajita feliz en el festejo de tu cumpleaños. A su vez, también tenes el beneficio de 2×1 en sundae a elección.

Para tramitar la tarjeta Soy Tigre pueden gestionarla a través de la app Tigre Municipio en Play Store o en App Store.