Vuelve Ruta de Arte: un recorrido imperdible por talleres, espacios de arte y locales gastronómicos

El sábado 21 de marzo, de 13 a 17.30 h, Villa Adelina será escenario de la primera edición del año de esta propuesta cultural abierta a toda la comunidad que invita a recorrer talleres de artistas, espacios culturales y locales gastronómicos del barrio.

La actividad es gratuita, para toda la familia y no se suspende por lluvia.

En el marco de los festejos por los 117 años de Villa Adelina, el Municipio de San Isidro organiza “Ruta del Arte”, un circuito que propone un recorrido por ocho espacios del barrio, entre talleres, galerías y locales gastronómicos, donde se podrán ver, hacer y adquirir obras de más de 30 artistas locales.

“Villa Adelina será la protagonista de la primera Ruta de Arte de este año, un formato que recorre todas las localidades del municipio y que permite a los vecinos entrar a los talleres de los artistas de su barrio para conocer sus procesos creativos. Para los anfitriones es también una oportunidad muy valiosa de recibir al público con obras exhibidas y en proceso, y generar un encuentro cercano con su propia comunidad”, señaló Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

Durante el recorrido se podrá disfrutar de una amplia variedad de disciplinas artísticas, como cerámica, pintura, dibujo, collage, fotografía, arte electrónico, alfarería, tallas en madera y arte reciclado, entre otras propuestas. Además, algunos espacios presentarán activaciones de robots, sellos y estampas de serigrafía artesanal, sumando nuevas experiencias para los visitantes.

La jornada también incluirá actividades abiertas y participativas para todas las edades, como talleres de mandalas, cerámica precolombina, modelado con arcilla y experiencias de arte experimental para chicos y adultos.

Además de las exhibiciones y talleres, el público podrá participar de charlas con artistas, demostraciones de técnicas, ver obras en proceso y disfrutar de distintos espacios con música en vivo.

A la propuesta artística se sumarán también espacios gastronómicos del barrio, que exhibirán obras de artistas locales y ofrecerán un lugar ideal para hacer una pausa durante el recorrido y disfrutar de algo rico para comer o beber.

Como en cada edición, el circuito podrá realizarse a pie, en bicicleta o en auto, permitiendo que cada visitante elija su propio recorrido. También habrá una combi gratuita organizada por el municipio, con inscripción previa online, que partirá a las 13 h desde la Estación Martínez (Eduardo Costa y Alvear) y regresará al mismo punto a las 17.30 h.

“A partir de Ruta de Arte hemos ido conformando, junto con los artistas de los distintos barrios del municipio, una red que se sigue fortaleciendo y creciendo de manera colaborativa”, concluyó Ruggero.

(*) Para conocer el mapa con la ubicación de los talleres y sus propuestas:

https://www.sanisidro.gob.ar/rutadearte

(*) Para acceder al link de inscripción para la combi: https://forms.gle/EekPNDCGXaGTgwob6