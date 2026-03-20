Hilda Lizarazu se presenta con un recital en la Quinta Trabucco de Vicente López

En el marco del ciclo cultural “Hecho por Ellas”, el municipio de Vicente López invita a disfrutar del recital de Hilda Lizarazu, reconocida compositora y cantante del rock y pop argentino, quien se presentará por primera vez en la Quinta Trabucco el domingo 22 de marzo a las 18 horas.

Con una destacada trayectoria en la música nacional, Hilda Lizarazu inició su carrera en la década de 1980, integrando bandas como Suéter, Los Twist y Man Ray, y formando parte fundamental de la banda de Charly García como corista. Desde entonces, ha desarrollado una sólida carrera como solista, recorriendo escenarios de todo el país.

En los últimos años, la artista ha presentado diversos proyectos en torno a la obra de Charly García, incluyendo su espectáculo y álbum “Hilda Canta a Charly”, además de propuestas inmersivas junto a Lito Vitale. Su discografía incluye títulos como Alza La Voz (2023), Antigua (2022) y La Génesis (2018), y canciones emblemáticas como “Caribe Sur”, “Sola en los Bares”, “Hace Frío Ya” y “Amapola”.

Vecina de Vicente López, su participación en este ciclo refuerza el vínculo con la comunidad local y la escena cultural del municipio. Además, habrá una participación especial de su hija, Mia Folino, quien ya formó parte del ciclo musical Sub 25 en la Casa de la Cultura.

“Hecho por Ellas” es una iniciativa que busca visibilizar y celebrar el trabajo de mujeres artistas en distintas disciplinas. A lo largo del mes de marzo, el ciclo reúne conciertos, cine, charlas y actividades culturales con una programación diversa y abierta a toda la comunidad.

La actividad se realizará en la Quinta Trabucco y es gratuita, con acceso por orden de llegada hasta agotar capacidad.

Para conocer la programación completa de la agenda cultural de marzo, los interesados pueden ingresar en: https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda/marzo