Naturgy y el Municipio de Moreno promueven la seguridad ante incidentes en la red de gas natural

Naturgy Argentina y la Subsecretaría de Defensa Civil del Municipio de Moreno organizaron una actividad de prevención y seguridad. El encuentro tuvo como objetivo unificar criterios de actuación y difundir los protocolos de emergencia ante daños en la red de distribución de gas natural.

Participaron del encuentro: la Subsecretaria de Defensa Civil, Emilce Carnero; el Cuartel del Bomberos de Moreno y los concejales Alberto Fraiz y Noemi Aguilera. Representaron a Naturgy: Daniela Casiña, responsable Explotación del Sistema; Carlos Vuga, responsable Control de Operaciones; Enrique Longo, jefe de Guardia del Centro Coordinador de Urgencias y Fabiola Rodrigues del área de Comunicación externa y asuntos públicos.

Durante la jornada, referentes técnicos de Naturgy expusieron el protocolo de actuación ante fugas de gas, subrayando que la prioridad absoluta es siempre garantizar la seguridad de las personas y minimizar los riesgos en el área afectada. La actividad estuvo dirigida a personal de emergencias, fuerzas de seguridad y organismos oficiales, actores clave en la primera respuesta ante incidentes en la vía pública.

“La seguridad es el pilar fundamental en cualquier incidente. La concientización y el conocimiento técnico sobre cómo actuar pueden marcar la diferencia entre un incidente controlado y una situación de riesgo mayor”, destacó el equipo de Naturgy durante la presentación.

Protocolos vitales para la comunidad

La capacitación detalló pasos críticos que deben seguirse ante una rotura de cañería o fuga detectada:

Comunicación inmediata: se recordó la importancia de llamar a los números de urgencias de Naturgy (0800-888-1137 / 0810-888-1137) o a la línea exclusiva para organismos oficiales (4754-1067).

se recordó la importancia de llamar a los números de urgencias de Naturgy (0800-888-1137 / 0810-888-1137) o a la línea exclusiva para organismos oficiales (4754-1067). Eliminación de fuentes de ignición: es vital no encender ni apagar luces, no utilizar dispositivos móviles ni herramientas que generen chispas, y evitar fumar en la zona.

es vital no encender ni apagar luces, no utilizar dispositivos móviles ni herramientas que generen chispas, y evitar fumar en la zona. Seguridad perimetral: se enfatizó en la necesidad de vallar la zona para impedir el acceso de personas y vehículos, manteniendo siempre una distancia segura del lugar de la fuga.

se enfatizó en la necesidad de vallar la zona para impedir el acceso de personas y vehículos, manteniendo siempre una distancia segura del lugar de la fuga. Manejo de materiales: se advirtió sobre evitar el uso de materiales plásticos (caños de agua o cloacas) cerca de la fuga, ya que pueden generar corrientes estáticas capaces de provocar una ignición.

A través de estas acciones de articulación con el Municipio de Moreno, Naturgy reafirma su compromiso con la seguridad operativa y la protección de los vecinos, fortaleciendo el vínculo con las autoridades locales para una respuesta eficiente y coordinada ante posibles emergencias.

(*) Acerca de Naturgy Argentina

Es una compañía multinacional líder en el sector energético y pionera en la integración del gas y la electricidad en Latinoamérica y España con presencia en más de 20 países. Naturgy Argentina es accionista mayoritario de las empresas Naturgy BAN, Naturgy NOA y Naturgy San Juan.