San Isidro avanza con su primer Censo de Arbolado

Ya se relevaron más de 100 mil árboles y el 90% del territorio

El Municipio de San Isidro lleva adelante con éxito su primer Censo de Arbolado Urbano, una herramienta clave dentro del Plan Integral de Arbolado. Ya se registraron más de 100 mil ejemplares, lo que representa el 90% del territorio relevado. Durante marzo y abril de 2026 se completará la etapa final con el relevamiento de las últimas manzanas y la consolidación de todos los datos.

Entre las especies más frecuentes se destacan los Fresnos (17,76% del total relevado), seguidos por Liquidámbar, Jacarandá, Crespón, Tilo, Paraíso y Plátano. Estos datos conforman un mapa detallado de la composición verde del distrito, que permitirá planificar con mayor precisión el cuidado y la expansión del arbolado público.

Desde el inicio del censo en septiembre de 2025, se obtuvieron más de 124 mil registros vinculados a especies, estado sanitario, vitalidad, estructura de cada ejemplar y espacios potenciales para futuras plantaciones. El objetivo principal es contar con un registro completo, actualizado y georeferenciado de cada árbol en veredas y espacios públicos, para optimizar programas de mantenimiento (poda, extracción de ejemplares secos, reposición y nuevas plantaciones) y tomar decisiones basadas en información real y precisa.

Este trabajo representa un avance significativo en la planificación y gestión sustentable del patrimonio verde de San Isidro. El relevamiento se realiza con equipos de 18 profesionales y estudiantes especializados en agronomía, jardinería y paisajismo, quienes utilizan dispositivos móviles con una aplicación específica que garantiza la correcta carga y geolocalización de los datos. Las tareas de campo se concentran principalmente entre septiembre y mayo, meses de mayor follaje que facilitan la identificación de las especies.

En los próximos meses de marzo y abril se priorizará el relevamiento de las zonas pendientes, el repaso exhaustivo de los datos ya cargados, la consolidación final de la información y la elaboración de informes detallados sobre cobertura verde, biodiversidad y detección de riesgos.

Con este censo, San Isidro da un paso fundamental hacia un manejo más inteligente, eficiente y sustentable de su arbolado urbano.

Plan Integral de Arbolado

El objetivo es cuidar, renovar y planificar el crecimiento de los árboles con una mirada a largo plazo, mediante una gestión planificada, sustentable y equitativa en todos los barrios.

Este plan contempla la plantación de nuevos árboles, la poda responsable, el recorte de raíces y la reparación de veredas para cuidar los frentes vecinales, así como la extracción de árboles secos y enfermos que representan un peligro para la seguridad pública, priorizando la calidad de vida de todos los sanisidrenses.

Resultados 2025

* Más de 10.100 podas en calles y corredores

* Más de 4.080 nuevas plantaciones

* Más de 1.815 extracciones de ejemplares secos o en mal estado fitosanitario

* Más de 900 reparaciones de frentes de veredas afectados por raíces u otras problemáticas vinculadas al arbolado.