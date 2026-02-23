En Don Torcuato, el Municipio avanza con la remodelación de sanitarios y trabajos de pintura en la Escuela Primaria N° 29

El intendente Julio Zamora supervisó las obras que se desarrollan en el establecimiento ubicado en la calle Riobamba. El propósito es mejorar la calidad de los espacios de aprendizaje de las y los vecinos.

En la localidad de Don Torcuato, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió la EPN° 29, donde el Gobierno local ejecuta una refacción integral que contempla la renovación completa de los baños y trabajos de pintura interior.

La intervención incluye la demolición total de los sanitarios existentes y su reconstrucción a nuevo, con un sistema moderno que incorpora revestimientos de porcelanato, nuevas válvulas y un núcleo sanitario diferenciado para niñas y niños.

Además, se realizan tareas de pintura interior en el edificio, contribuyendo a optimizar los espacios escolares y el entorno cotidiano de alumnos, alumnas y docentes.