En Don Torcuato, el Municipio avanza con la remodelación de sanitarios y trabajos de pintura en la Escuela Primaria N° 29

Redacción Periódico Para Todos

El intendente Julio Zamora supervisó las obras que se desarrollan en el establecimiento ubicado en la calle Riobamba. El propósito es mejorar la calidad de los espacios de aprendizaje de las y los vecinos.

En la localidad de Don Torcuato, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió la EPN° 29, donde el Gobierno local ejecuta una refacción integral que contempla la renovación completa de los baños y trabajos de pintura interior.

La intervención incluye la demolición total de los sanitarios existentes y su reconstrucción a nuevo, con un sistema moderno que incorpora revestimientos de porcelanato, nuevas válvulas y un núcleo sanitario diferenciado para niñas y niños.

Además, se realizan tareas de pintura interior en el edificio, contribuyendo a optimizar los espacios escolares y el entorno cotidiano de alumnos, alumnas y docentes.