Emilio Vago (empresario): “Federación tiene de todo para disfrutar y recorrerla”

Para Todos dialogó con el empresario gastronómico Emilio Vago de la ciudad entrerriana de Federación, una ciudad cada vez más visitada por los vecinos de la Zona Norte Bonaerense.

Por: Claudio Omar Antunovich

“Nuestra ciudad es hermosa y el que venga quedará encantado. Queda en el norte de Entre Ríos, sobre la costa del Río Uruguay. Tiene playas, complejo termal con parque acuático, sectores de relax y entretenimientos como la pileta de olas. Tiene muchos espacios verdes, historia, reserva ecológica, casino, buena gastronomía, áreas de descanso… ¡Y mucho más! La ciudad recibe todo el año a turistas de todas partes el país y extranjeros (como brasileros y uruguayos)”, dijo en la nota Emilio Vago, uno de los dueños del restaurante La Estaca, sito en pleno centro de la Ciudad (Av. Entre Ríos 280), y también de Destacados (frente a las termas).

Es importante destacar que Federación es uno de los lugares predilectos y de moda para muchos residentes en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, quienes a la hora de optar por unos días de descanso y esparcimiento eligen a esta ciudad sin dudarlo ya sea en verano como en los feriados largos y escapadas de fin de semana. Además, muchos optaron para invertir en ella. Es así que en hoteles y apart hoteles como La Glorieta, Cabaña del Lago, Irupé, La Colina o Cabañas del Norte, parte de su gerenciamiento están a cargo de vecinos zonanorteños. También el famoso cantante Fernando Quiroga, quien alegra y divierte a la gente en sus shows, es oriundo de la Zona Norte Bonaerense (Olivos).

Emilio Vago resaltó que Federación es famosa por su coqueto complejo termal con Parque Acuático, el primero en esa Provincia. E hizo hincapié en que esta ciudad no solo cautiva al visitante por las bondades curativas de sus aguas, sino por la belleza integral de su geografía, el amplio abanico de posibilidades recreativas que ofrece y la generosa gama de hoteles, cabañas, hosterías, apart y restaurantes (muchos de ellos con cena show) que reúnen todos los servicios esenciales para que su estadía sea óptima y esté a la altura de lo que requiere.

A Federación se llega, desde la zona norte bonaerense, tomando la Ruta Panamericana hasta Zárate. Luego, doblar a la derecha. Se cruza el puente ‘Zárate-Brazo Largo’, y desde allí todo derecho por la Ruta 12 y 14, una autopista moderna y de doble vía.

Federación es una ciudad moderna. Su historia indica que en tiempos de la creación de la represa (década del ’70) sus pobladores debieron abandonar el antiguo emplazamiento para trasladarse a otro cercano, generando esta nueva ciudad, hoy por hoy pensada para el turismo.

Tiene tres entradas, la izquierda pensada para el ingreso de micros. La central es la tradicional y lo dejará de cara al río o al circuito comercial. Pero le recomendamos ingresar por la derecha, allí tomará una calle con boulevard que le permitirá continuar bordeando el área costera. A las pocas cuadras, entre el acceso a la vieja ciudad y un espigón está la Playa Sur. Luego, Prefectura Naval. Y más adelante, el Centro Cívico, la Iglesia y la calle comercial. Pero siempre a la derecha, podrá regocijarse con la vista del espejo de agua y los generosos espacios verdes, hasta llegar a una de las playas más bonitas: Baly (famosa por las actividades náuticas y su espacio de sombra natural); y luego a la más amplia: Playa Grande. Una inmensa estructura de la Virgen está frente a Playa Grande, además de un vivero municipal (‘Los Aromitos’) y el anfiteatro local.

“Además de termas y playas hay otras opciones, como: caminatas por senderos exclusivos de cara al río, alquiler de bicicletas y cuatriciclos, paseo de compras por la feria de artesanía ubicada frente a las termas o en la avenida central. Visita a la reserva ecológica Chaviyú, casino, camping, excursiones, pesca, y la posibilidad de hacer windsurf, jet sky, yatching, kayak y otros deportes náuticos”, destacó Emilio.

Este año tuvo lugar la 42° edición de la Fiesta Nacional del Lago en Federación. Se celebró del 8 al 11 de enero de 2026, y contó con destacados artistas, siendo Ke Personajes el cierre principal, junto a Axel, Damas Gratis, El Vikingo Correa, La Parabellum y Pinky SD. En este sentido, Emilio sostuvo que esta fiesta está creciendo cada vez más y a futuro habrá que pensar en hacerlo en un lugar más amplio.

Emilio fue concejal por el radicalismo entre 2011-2015 y no oculta su deseo de ser intendente de la ciudad y darle lo mejor de su parte para que Federación sea cada vez más linda y acogedora.

En esto momentos está trabajando en diversos temas sociales con la población recibiendo numerosas muestras de afecto y aprobación.

(*) La entrevista completa con Emilio Vago la puede ver y escuchar en el video que compartimos aquí abajo: