A puro ritmo, color y alegría, las colonias de verano del Municipio cerraron su edición del 2026

Miles de niños, niñas y adultos disfrutaron de actividades recreativas que ofreció el Gobierno local durante el receso escolar en 18 polideportivos de la ciudad. En cada centro deportivo, los protagonistas realizaron demostraciones como culminación de la temporada.

Miles de vecinos de todas las localidades gozaron de la temporada en las colonias de verano del Municipio de Tigre durante el receso escolar. Entre las propuestas ofrecidas, se brindaron disciplinas como fútbol, hockey, vóley, handball, atletismo y natación con clases abiertas para toda la familia.

“Vivimos cierres maravillosos con la participación de miles de familias que disfrutaron toda la temporada de verano en los polideportivos del Municipio de Tigre. Tenemos un intendente como Julio Zamora que le pone mucho empeño y compromiso a las políticas públicas destinadas al deporte”, destacó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

Niñas, niños, jóvenes y adultos mayores pudieron realizar actividades deportivas, recreativas, participar de jornadas con juegos inflables, y disfrutar de diversas propuestas culturales. A su vez, los vecinos de la Tercera Edad también mantuvieron esparcimientos especiales en la época vacacional.

También, el Gobierno local realizó clases abiertas de natación en las cuales los protagonistas pudieron mostrar a sus familiares todo lo aprendido durante este periodo.

Cada cierre en los distintos Polideportivos, tuvo la tarea de representar a los carnavales con las características particulares de cada país. Los jóvenes llevaron adelante las distintas festividades de: Brasil, Uruguay, Argentina, entre otros.

Durante el año, en los 19 polideportivos del Municipio de Tigre se practican diferentes deportes como fútbol, hockey, vóley, handball, atletismo y natación, destinadas a los vecinos y vecinas de todas las localidades. Para conocerlos CLICK AQUÍ.