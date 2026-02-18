En José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)

El Centro de Formación Laboral 402 de José C. Paz anunció su oferta educativa para el corriente año, entre ellas se incluye: Area Informática y Tecnología; Area Energía,Climatización y Construcción; Area Textil e Indumentaria; Area Gastronomía, Servicios, Idiomas y Comunidad.

El Centro queda en Acerboni 1045, José C. Paz. Whatsapp: (11) 2867-7804.

“El intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii (quien también es senador electo y Secretario Ejecutivo para Ciudades de Aprendizaje. UNESCO) impulsa y apoya este tipo de iniciativas”, sostienen fuentes el Municipio.

En la ilustración de aquí abajo hay más detalles sobre los cursos.