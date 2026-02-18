Oferta Educativa
En José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)
El Centro de Formación Laboral 402 de José C. Paz anunció su oferta educativa para el corriente año, entre ellas se incluye: Area Informática y Tecnología; Area Energía,Climatización y Construcción; Area Textil e Indumentaria; Area Gastronomía, Servicios, Idiomas y Comunidad.
El Centro queda en Acerboni 1045, José C. Paz. Whatsapp: (11) 2867-7804.
“El intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii (quien también es senador electo y Secretario Ejecutivo para Ciudades de Aprendizaje. UNESCO) impulsa y apoya este tipo de iniciativas”, sostienen fuentes el Municipio.
En la ilustración de aquí abajo hay más detalles sobre los cursos.