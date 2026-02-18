Nueva edición de “Nochecitas en el rio” para disfrutar la costa con gastronomía y música

El Municipio organiza esta iniciativa para que los vecinos disfruten de las noches de verano. Esta tercera edición contará con más puestos de gastronomía, nuevos emprendedores locales y música en vivo.

Este viernes 20 de febrero, de 19:00 a 23:00h, en Roque Sáenz Peña y el rio, se realizará “Nochecitas en el rio”, para disfrutar de una noche en familia y con amigos. Se trata de la segunda edición en el río, un espacio recuperado para el uso de todos los vecinos. Habrá puestos artísticos, más gastronomía, emprendedores locales y música en vivo.

Desde las 19:00h, la música estará a cargo de DJ Los Vinilos; habrá un show acústico de Agus Quena; continuarán Las Vocat, y para el cierre, tocará la banda “Ensalada de Covers”. Además, se realizarán sorteos de distintos emprendedores. En cuanto a la gastronomía, habrá puestos de diferentes locales de la zona que ofrecerán hamburguesas, empanadas, panchos, pizzas, y bebidas.

Se trata de la tercera edición de “Nochecitas”. La primera se realizó el año pasado en el nuevo Paseo Fleming de Martínez, la segunda jornada fue en este espacio público recientemente recuperado por el Municipio, que ahora es parte de la costa, accesible a todos los vecinos.

Próximamente habrá otra edición en el Paseo Rolón de Beccar. El Municipio organiza esta iniciativa para que los vecinos disfruten de las noches de verano, y promover el uso de los distintos espacios públicos del distrito.