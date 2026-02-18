Ya está abierta la “Convocatoria Visuales 2026” para la programación en la Casa de la Cultura 

Vicente López lanza la “Convocatoria Visuales 2026”, una iniciativa destinada a seleccionar hasta tres proyectos de muestras colectivas de artes visuales que formarán parte de la programación de este año en la Casa de la Cultura (Ricardo Gutiérrez 1060, Olivos).

La convocatoria está dirigida a artistas y curadores/as interesados/as en presentar proyectos de muestra colectiva, integrados por dos artistas o más, con obras bidimensionales de técnica libre y sin distinción de disciplina, tales como pintura, dibujo, diseño gráfico, grabado, fotografía, arte textil, collage, ilustración, arte digital impreso, cómic y disciplinas combinadas.

El llamado tiene como objetivo promover la exhibición y circulación de las artes visuales en el ámbito local, además de fortalecer el trabajo colaborativo entre artistas. Al menos la mitad de los artistas que integren cada proyecto deberán acreditar residencia en el partido de Vicente López.

Cada proyecto seleccionado recibirá un premio estímulo de $3.290.000 (tres millones doscientos noventa mil pesos) destinado a cubrir gastos de producción y realización de la muestra. La primera muestra seleccionada se exhibirá del 23 de abril al 26 de junio. En caso de resultar elegidos más proyectos, las exhibiciones se desarrollarán a partir de julio de 2026, en fechas a definir por la Secretaría de Cultura de Vicente López.

La inscripción estará abierta hasta el 16 de marzo a las 23:59 horas. Los resultados se anunciarán a partir del 26 de marzo en la web y redes oficiales. Para completar el formulario de inscripción y consultar bases y condiciones, los interesados pueden ingresar a: https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda/convocatorias