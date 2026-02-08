Kentucky celebra el Día de la Pizza fiel a su historia

Más de 80 años haciendo pizza al molde, de barrio y con el mismo amor de siempre. En la zona norte del Gran Buenos Aires hay sucursales en Unicenter, Shopping Soleil, Centro de San Isidro, Olivos, Don Torcuato, General Pacheco y Malvinas Argentinas

Hay rituales que no pasan de moda. Entrar a una pizzería de barrio, ver el fuego encendido, pedir una pizza al molde y compartirla en la mesa o al paso. En Kentucky, ese ritual se vive desde 1942. Y este 9 de febrero, en el Día Mundial de la Pizza, la marca celebra más de ocho décadas de historia poniendo en valor aquello que la define: el producto, el oficio pizzero y una forma de comer pizza profundamente arraigada en la cultura porteña.

En la zona norte bonaerense hay muchas sucursales de Kentucky, como en Unicenter, Soleil o el Centro Comercial Terrazas de Mayo. Así que no te la podés perder.

Desde sus comienzos, se caracteriza por su clásica pizza al molde de masa liviana y bien aireada, piso crocante, abundante muzzarella y tiempos de cocción cuidados. Una fórmula simple, sostenida por el trabajo diario frente al horno y el respeto por la receta.

Con más de 80 años de trayectoria, Kentucky es sinónimo de pizzería clásica de barrio. Un lugar de encuentro cotidiano, donde conviven generaciones, historias y costumbres. Un espacio para sentarse con amigos o familia, o para comer una porción rica y al paso antes de seguir con el día. El horno a la vista, la elaboración artesanal y la calidez de sus locales refuerzan ese vínculo con lo cercano y lo conocido.

(*) El oficio detrás de cada porción

En Kentucky, la pizza no es solo una receta: es un oficio que se aprende con el tiempo y se transmite de maestro a aprendiz. Detrás de cada porción hay técnica, experiencia y una manera de entender la pizza que se construye todos los días frente al horno encendido.

Desde la preparación de la masa -con fermentación controlada- hasta el punto justo de cocción y el equilibrio entre salsa y muzzarella, el trabajo del maestro pizzero es clave para que cada pizza mantenga el sabor y la textura que definen a la marca desde 1942.

(*) Las elegidas de siempre

Las variedades tradicionales siguen siendo el corazón de la propuesta: muzzarella, jamón y morrones, napolitana y fugazzeta. Son las pizzas que atraviesan generaciones y resumen el espíritu de la pizzería de barrio. A ellas se suman especialidades de la casa que amplían la carta sin perder su esencia.

Aunque el menú fue creciendo con el tiempo, la muzzarella continúa siendo la pizza más pedida, confirmando que cuando el producto es bueno, no necesita artificios para mantenerse vigente.

Entre los maestros pizzeros, la preferencia suele coincidir en una versión clásica bien ejecutada: masa aireada, base crocante, salsa equilibrada y muzzarella en su punto justo. Una pizza simple, donde cada detalle cuenta.

(*) Claves que no fallan:

Horno bien caliente

Cocción pareja que funda el queso sin secar la masa

Breve reposo antes de servir, para lograr el corte perfecto

(*) Tradición que sigue viva

Con presencia en distintas provincias del país y locales que funcionan como verdaderos puntos de encuentro barrial, Kentucky mantiene viva la tradición sin perder actualidad. Desde el almuerzo hasta la noche, la pizza sigue siendo la excusa perfecta para reunirse, cortar la semana o simplemente disfrutar de una buena porción.

Para celebrar el Día Mundial de la Pizza, Kentucky invita a su comunidad a ser parte del festejo. A través de sus redes sociales, la marca realizará una acción especial de preguntas y respuestas para los seguidores que más la conocen, en la que regalará 10 vouchers como premio.

En este Día de la Pizza, Kentucky propone volver a lo esencial: una buena porción, una mesa compartida y el sabor de siempre.

(*) Acerca de Kentucky Pizzería

Con más de 80 años de historia, Kentucky es sinónimo de calidad y emblema de la pizza al molde en Argentina. Fundada en Buenos Aires, la cadena se ha expandido a lo largo del país, llevando su famosa pizza a miles de clientes. La marca se caracteriza por mantener su receta tradicional y por su compromiso con la calidad en cada uno de sus productos.