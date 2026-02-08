La Zona Norte está feliz: Tigre goleó a River en el Monumental

Fue 4 a 1, con goles de Serrago, dos de Russo y uno de Romero. Para River descontó Rivero. El DT ‘Matador’ Diego Dabove hizo un planteo impecable.

ASI SE EXPRESARON LOS HINCHAS EN LAS REDES SOCIALES

(*) Enrique Jorgensen: ¿Cómo poner en palabras la emoción que nos embarga a los hinchas de Tigre y cómo tratar de explicar el baile inigualable con el que sometimos a River?

Un equipo sólido desde una defensa impenetrable, un medio campo que se corre todo y una dupla ofensiva que cuenta con los dos mejores jugadores del torneo.

Actuaciones asombrosas de Lazo, Alvarez, Leyes, Elías, Serrago y lo de los 2 delanteros (Russo y Romero) no tiene nombre.

Creo que el resultado fue amarrete ante un equipo que venía con la valla invicta.

Aplausos de pie para Dabove y jugadores para un sueño que empezó fuerte con Racing y hoy ya es gigante.

(*) Guillermo Blanco Alvarado: Lo colectivo y lo individual se retroalimentan. Cuando el equipo está bien, los jugadores rinden más, y cuando los futbolistas lucen, el equipo funciona mejor. Las actuaciones de Laso, Jalil, Serrago, Romero y Russo, ayer, fueron descomunales, Alvarez, Barrionuevo y Leyes muy bien, y un buen ingreso de Garay. Y el equipo colectivamente jugó en un nivel cercano a la perfección.

(*) Gustavo Antonelli: Lo del sábado hace mucho que no lo veo, ni cuando le hicimos 5 jugamos así, creo que lo más parecido fue el partido con atlético Tucumán, no se para que estamos pero tigre es un equipo parejo y muy equilibrado, estamos con riestra y barracas esperemos que no empiecen las cosas raras contra Tigre, repito que hace mucho no veo un compromiso tan grande de los jugadores hacia la camiseta.

(*) Glenn Miller: ¡Impecable! De los mejores triunfos que recuerdo de Tigre. Altísimos rendimientos. Laso una fiera. Los dos de arriba son una pesadilla. Romero me recuerda a Walter Fiori. Tranquilidad pero da para soñar.

(*) Víctor Marinelli: Hay que destacar el gran planteo táctico de Dabove y la actuación sobresaliente de todo el equipo, sin puntos bajos.

(*) Carlos Javier Pincheira: Lo dije siempre: hay que darle tiempo a este Tigre y este proyecto. De lo único que me quejé en un primer momento fue la salida de Martín Ortega y la entrada del ‘chileno’ Soto, cuando Ortega siempre fue mucho mejor que el ‘chileno’ pero es tema a parte.

Muchos posteadores de este hermoso club tiraban siempre negativas contra Davobe y jugadores. Si la cosa sigue así y esto no se revierte y sigue siendo positivo me gustaría que salgan a pedir disculpas si es que son hinchas de Tigre o amargos encubiertos que ni los quiero nombrar.

(*) Clara Pintos: Este equipo, y lo dije antes que empiece el campeonato, es de hombres. Todos corren, todos meten. Puede ganar y perder pero dejan todo y algunos dolobus hablaban del DT. 10 puntos de 12 jugando contra 2 grandes.

(*) López Camelo: Más allá del desastroso partido de River en todas sus líneas, Tigre vio y encontró los pases justos y punzantes que ponía mano a mano a los delanteros, retrocedió bien se agrupo para recuperar y lanzar los delanteros, que demostraron ser ganadores en velocidad y en el forcejeo para recibir y aguantar.

Merecida victoria de Tigre para la estadística y la historia del club.

(*) Sergio Conde: Excelente partido de Tigre aprovechando las jugadas de gol que tuvieron eficacia a la hora de convertir y la defensa sacando todo. Partidazo. Vamos matador.

(*) Manuel Rodríguez: La dupla delantera ya pintaba para algo el año pasado, y algo pasó.

Este año, con la compra de sus pases y la firma de sus contratos, la mente se les despejó, eso es lo que yo creo.

Y con los demás jugadores también les pasa lo mismo.

Ahora viene la etapa de mantener y confirmar este momento, no nos olvidemos que esto es Tigre (puede fallar) y espero que los jugadores también lo entiendan así.

Así que ahora disfrutemos de ese hermoso recital que dio el matador en el gallinero.

(*) Alexander Zalazar: El mejor partido de Tigre de visitante pero lejos de los últimos años y poniéndole una goleada y paliza histórica a River en el monumental. Casa de la Selección Argentina que quedará en la historia como el 5 a 1 del 2010, solo que ahora con un equipo que invita a soñar para ganar un título de una vez por todas este año que hace rato nos venimos mereciendo los hinchas, vamos Tigre carajo a seguir por este camino que este equipo le sobra sacrificio, huevos y ratos de buen fútbol para ganarle a quién sea y en los estadios que sea.

(*) Félix Pujol: Estoy muy feliz por este presente y sacrificio de todo el equipo.

(*) Gabriel Escalada: Me hizo acordar al 5 a 1 de 2010. Terrible paliza se comieron. Encima los hinchas se fueron antes del final.

(*) Marcelo Meza: Estoy soñando, no quiero despertar. Vamos Tigre.

(*) José María Cofre: Que hermoso partido que jugó Tigre de contra golpe. Sobresaliente Romero y Russo en no ser egoísta a la hora de definir. Esto es Tigre. ¡Vamos por más!