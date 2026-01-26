La sana existencia de los medios locales

Por: Claudio Omar Antunovich

El periodismo es un pilar fundamental para la sociedad y la democracia, ya que informa sobre hechos de interés público promoviendo la transparencia y la participación cívica.

Registra los acontecimientos actuales (políticos, sociales o culturales) convirtiéndose en la base de la historia contemporánea.

Transforma el dato crudo en conocimiento mediante el análisis, la verificación de fuentes y la contextualización, ayudando a entender el entorno.

En la era digital, el periodismo ha evolucionado con nuevas plataformas y formatos como redes sociales o podcasts, manteniendo su misión de entregar información ante la inmediatez. Pero a tener cuidado con lo que se publica en las redes ya que no siempre es fidedigna la información. Hay mucha fake news y a menudo pulula un ejército de trolls tratando de influir ante la población de una manera ‘non sancta’.

En cuanto a los medios locales de comunicación: son canales informativos (radio, TV, periódicos o sitios web) enfocados en un área geográfica como una ciudad, municipio o región.

La función principal es informar con honestidad intelectual sobre la actualidad, hechos políticos y sociales, eventos y cultura de la comunidad, actuando como nexo entre los vecinos y el gobierno local.

En la Zona Norte y Noroeste del Gran Buenos Aires existen una amplia variedad de medios que conviven con una misma realidad informativa, pero no siempre con el mismo enfoque. ¡Y eso es muy positivo! La impronta de cada uno conlleva a la pluralidad de ideas y las diferentes visiones de un acontecimiento. Algo sano para el sistema democrático.

La vida de tantos canales informativos hace que la realidad no sea unívoca. La mirada no siempre es la misma y el receptor de la información tiene muchos modos de acceder a un determinado acontecimiento. ¡O sea, lo que sucede en medios nacionales también ocurre en el pago chico!

Desde Para Todos se trabaja la información local pero también noticias de la Provincia de Buenos Aires, Interés General, Cultura, Policiales, Deportes, Homenaje, Informes Especiales, Editoriales, Empresas, Turismo… y se promueve la participación ciudadana con Columnas de Opinión y el aporte de colaboradores en notas especiales.

Pero también es rescatable y saludable lo que ofrecen otros medios alternativos: Economía, Internacionales, Gremiales, Políticas de Género, Espectáculos, Música, Ecología…

Es importante destacar que la gran mayoría de los portales web locales tienen al día sus respectivas redes sociales (Instagram, Facebook, X o Canal de You Tube), lo que potencia el volumen informativo que se trabaja.

E incluso están nucleados (Para Todos también) en una red interna de comunicación llamada ‘Red de Medios de la Zona Norte’, donde se comparten notas y todo tipo de información inherente a la zona, funcionarios y todos los protagonistas de la región.

A su vez, existe el Foro de Prensa de la Provincia de Buenos Aires (FOPREBA) con la visión conjunta de mejorar la calidad de medios y la finalidad de trabajar en beneficio de la sociedad. La gran mayoría de sus asociados son medios de la Zona Noroeste del Conurbano. Y en la Zona Oeste Bonaerense los periodistas se agrupan en la Asociación de Medios, Periodistas y Comunicadores.