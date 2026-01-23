Vuelve Sabe la Tierra a Vicente López con actividades gratuitas para toda la familia

Luego de casi un mes de receso, el mercado de productores Sabe la Tierra vuelve a Vicente López y retoma su clásico encuentro de los sábados en la Plaza Amigos de Florida (Juan Bautista Justo 1573).

A partir del sábado 24 de enero, los vecinos podrán acercarse de 10 a 15 horas para disfrutar de un espacio que promueve el consumo responsable, el comercio justo y la producción sustentable.

Desde hace más de una década, Sabe la Tierra ofrece en Florida un mercado diferente, donde los vecinos pueden comprar directamente a productores locales en condiciones social y ambientalmente responsables. De esta manera, quienes producen reciben un pago justo por su trabajo y quienes consumen acceden a alimentos y productos de calidad, fortaleciendo el desarrollo local.

Durante la jornada, estará presente el tradicional mercado con una amplia variedad de propuestas: frutas y verduras agroecológicas, panificados y repostería integral, comida vegana, productos de almacén saludable, quesos artesanales, huevos de campo, miel agroecológica, aceite de oliva, jugos y bebidas naturales, cosmética natural, productos de higiene y bienestar, además de puestos de diseño sustentable.

En esta reapertura de verano, Sabe la Tierra suma además actividades gratuitas pensadas para grandes y chicos. A las 12:30 horas se realizará el taller “Reciclaje para niños”, a cargo de Marina Krenz, donde los más chicos aprenderán sobre la separación de residuos a través de juegos y materiales reciclados. Más tarde, a las 14 horas, se llevará a cabo la experiencia sonora “Canto al alma”, una propuesta abierta para compartir sin necesidad de conocimientos previos, a cargo de Flora Lunar.

Acompañando iniciativas como Sabe la Tierra, Vicente López continúa consolidándose como una ciudad comprometida con el cuidado del ambiente, el consumo responsable y el acompañamiento a los productores locales.

Para más información sobre el mercado, los interesados pueden ingresar a www.sabelatierra.com.