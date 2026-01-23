Con tu tarjeta Soy Tigre: aprovechá descuentos exclusivos para disfrutar del turismo en la ciudad

Los vecinos y vecinas adheridos al programa del Gobierno local pueden acceder a beneficios que llegan hasta el 20% en viajes y excursiones. Los interesados en adquirir la credencial deben hacerlo mediante la APP de Tigre Municipio en PlayStore o AppStore.

A través de la Tarjeta Soy Tigre, la comunidad puede acceder a importantes beneficios en distintos rubros comerciales. Hay hasta descuentos del 20% -en efectivo o transferencia bancaria- que ofrece el Gobierno local con esta credencial de rebajas.

Estos son los beneficios turísticos del programa del Municipio de Tigre:

-Natventure (Puerto de Frutos.Mercados del Delta, local 17, Tigre centro).

Miércoles a domingo 50% descuento en excursiones cañaveral y delta imperdible. 20% en el resto de las excursiones, abonando en efectivo

-Catamaranes tigre (Lavalle 500, Tigre centro)

Lunes a sábado 20% de descuento, en Paseo tres Ríos, abonando en efectivo.

-Flecha Bus (Av. Hipólito Yrigoyen 2338 – boletería 30 a 33, El Talar)

Todos los días 10% de descuento.

NO INCLUYE: Servicios desde y hasta Mar del Plata; Tucumán; Santiago del Estero; Termas de RH; y La Banda.

VÁLIDO: Para compras por boletería.

-Paseos en Lancha Don Humberto (Casuarinas local 47 Puerto de Frutos, Tigre centro)

Sábado 10% de descuento, en efectivo

-Solar del Delta (Arroyo Cruz Colorada 1000. Esq. Paraná de las Palmas, Delta de Tigre)

Lunes a viernes, 10% de descuento

Para preventa temporada verano (enero a marzo)

Todos los medios de pago