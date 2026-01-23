Con tu tarjeta Soy Tigre: aprovechá descuentos exclusivos para disfrutar del turismo en la ciudad
Los vecinos y vecinas adheridos al programa del Gobierno local pueden acceder a beneficios que llegan hasta el 20% en viajes y excursiones. Los interesados en adquirir la credencial deben hacerlo mediante la APP de Tigre Municipio en PlayStore o AppStore.
A través de la Tarjeta Soy Tigre, la comunidad puede acceder a importantes beneficios en distintos rubros comerciales. Hay hasta descuentos del 20% -en efectivo o transferencia bancaria- que ofrece el Gobierno local con esta credencial de rebajas.
Estos son los beneficios turísticos del programa del Municipio de Tigre:
-Natventure (Puerto de Frutos.Mercados del Delta, local 17, Tigre centro).
Miércoles a domingo 50% descuento en excursiones cañaveral y delta imperdible. 20% en el resto de las excursiones, abonando en efectivo
-Catamaranes tigre (Lavalle 500, Tigre centro)
Lunes a sábado 20% de descuento, en Paseo tres Ríos, abonando en efectivo.
-Flecha Bus (Av. Hipólito Yrigoyen 2338 – boletería 30 a 33, El Talar)
Todos los días 10% de descuento.
NO INCLUYE: Servicios desde y hasta Mar del Plata; Tucumán; Santiago del Estero; Termas de RH; y La Banda.
VÁLIDO: Para compras por boletería.
-Paseos en Lancha Don Humberto (Casuarinas local 47 Puerto de Frutos, Tigre centro)
Sábado 10% de descuento, en efectivo
-Solar del Delta (Arroyo Cruz Colorada 1000. Esq. Paraná de las Palmas, Delta de Tigre)
Lunes a viernes, 10% de descuento
Para preventa temporada verano (enero a marzo)
Todos los medios de pago