Queda en la calle Marchena, junto a la nueva Facultad de Ciencia, Tecnología, Innovación y Robótica.

Este domingo el intendente en uso de licencia y senador electo Mario Alberto Ishii (quien además es Secretario Ejecutivo para las Ciudades de Aprendizaje. UNESCO) estuvo trabajando en el nuevo laboratorio de medicamentos. “La idea es fortalecer la salud de los vecinos y seguir creciendo con más infraestructura y servicios”, destaco Ishii.

José C. Paz está construyendo un nuevo laboratorio de medicamentos de última generación, situado en la calle Marchena, junto a la nueva Facultad de Ciencia, Tecnología, Innovación y Robótica. Este proyecto, busca producir medicamentos propios para fortalecer el sistema de salud local, con una estructura de 2000 m2 cubiertos.

La obra es realizada con fondos y mano de obra municipales Cuenta con tecnología avanzada para la producción de fármacos.

Además, se construyó un laboratorio de biociencia en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y se equipó el Hospital Maca Buljan con alta tecnología.

“En enero de 2004 creamos la Constructora Municipal de José C. Paz (ver la foto de abajo) para proyectar y ejecutar obras públicas con recursos propios. Fue una decisión que tomamos en 2002, en plena crisis, con el objetivo de generar empleo e impulsar proyectos con fondos propios para reducir costos. Con el tiempo, la Constructora creció y se consolidó con equipos técnicos y trabajadores del distrito, demostrando que con trabajo y compromiso se puede construir futuro desde el Estado municipal”, finalizó Ishii.