Llega “Nochecitas en el rio” para disfrutar la costa con gastronomía y música

Este viernes 23 de enero, de 19:00 a 23:00 hs, en Roque Sáenz Peña y el rio, se realizará “Nochecitas en el rio”, para disfrutar de una noche en familia y con amigos. Se trata de la primera edición en el río, en un espacio recuperado para el uso de todos los vecinos. Habrá puestos de gastronomía, emprendedores locales y música en vivo.

Desde las 19:00, la música estará a cargo del DJ Adrián Gutiérrez, y a las 22:00 tocará la banda “Ensalada de Covers”. Además, se realizarán sorteos de distintos emprendedores. En cuanto a la gastronomía, habrá puestos de diferentes locales de la zona que ofrecerán hamburguesas, empanadas, panchos, pizzas, y bebidas.

El evento se realizará en un espacio público recientemente recuperado por el Municipio -donde antes funcionaban bares privados- que ahora es parte de la costa, accesible a todos los vecinos. La intervención se desarrolló en el marco del Plan Costero para la recuperación y puesta en valor del límite con el río.

Se trata de la segunda edición de “Nochecitas”. La primera se realizó el año pasado en el nuevo Paseo Fleming de Martínez, y próximamente habrá otra edición en el Paseo Rolón de Beccar. El Municipio organiza esta iniciativa para que los vecinos disfruten de las noches de verano, y promover el uso de los distintos espacios públicos del distrito.