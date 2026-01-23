“A Leer en Vivo”, el programa de las colonias de verano de Vicente López que mejora la lectura de los chicos

Durante el verano, los chicos de Vicente López siguen aprendiendo a través del juego y la tecnología. En la colonia de verano del Campo de Deportes N°1, el municipio está llevando adelante el taller “A Leer en Vivo”, una propuesta innovadora que busca mejorar la lectura, la fluidez y la comprensión de textos mediante el uso de Inteligencia Artificial.

La intendenta del partido Soledad Martínez participó de uno de los encuentros del taller junto a 25 chicos que aprenden jugando a ser streamers. “Seguimos incorporando tecnología, innovando en la educación durante el verano. En las colonias de verano, los chicos de Vicente López no solo hacen deporte, sino que también siguen aprendiendo a leer y mejorando su comprensión lectora. Esto lo hacemos en un programa en conjunto con TICMAS, una empresa dedicada a la tecnología en educación, donde los chicos, a través de jugar a hacer streamers con tablet y tecnología, pueden ir leyendo y resolviendo preguntas”, destacó Martínez sobre la iniciativa.

En esta actividad los chicos utilizan tablets para hablar en voz alta, responden preguntas, completan consignas y reciben desafíos personalizados según sus necesidades de aprendizaje. A medida que los chicos avanzan, un sistema de Inteligencia Artificial mide su progreso en habilidades lingüísticas y adapta las actividades para reforzar los aspectos que presentan mayor dificultad. De esta manera, el aprendizaje se personaliza, combinando tecnología, juego y pedagogía.

El programa se implementa por tercer año consecutivo en conjunto con TICMAS y cobra especial relevancia en el contexto educativo actual, donde en Argentina la mitad de los alumnos de tercer grado no comprende lo que lee. En la edición 2025, el 70% de los chicos que participaron del taller en las colonias de Vicente López mejoraron su fluidez lectora.

Respecto a los resultados positivos de la iniciativa, la intendenta agregó: “Es el tercer año que hacemos este programa en las colonias, y sirve. Medimos todos los años y vemos que los chicos que pasan por esta colonia y que hacen este programa de lectura, leen mejor, comprenden mejor lo que leen, así que es parte de uno de los objetivos del programa educativo de Vicente López”.

El municipio continúa apostando a la innovación educativa, incorporando herramientas digitales para fortalecer el aprendizaje y acompañar el desarrollo de los chicos desde edades tempranas.

“Ojalá que este programa se pueda aplicar en distintas escuelas públicas. El drama educativo en la provincia de Buenos Aires y en el país es lo suficientemente contundente como para que todos, hasta los intendentes, nos hagamos cargo de la educación de los chicos. Acá lo estamos haciendo con acciones concretas, con programas como este, para que los chicos de Vicente López puedan aprender cada vez más y mejor, y con las mejores herramientas”, concluyó Soledad Martínez.