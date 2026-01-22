El Centro de Atención al Vecino atendió más de 37.000 consultas en 2025

Durante su primer año de funcionamiento, la línea 147 de San Isidro gestionó un total de 37.900 consultas, lo que representa un promedio de más de 3.000 consultas mensuales. Este servicio, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, resuelve la mayoría de los reclamos en menos de un minuto.

Los días de mayor demanda fueron lunes, martes y miércoles, con un pico de actividad entre las 9 y las 15 horas.

En 2025 el Municipio de San Isidro implementó por primera vez un Centro de Atención al vecino que funciona las 24h. Dentro de las 37.900 consultas recibidas en el año, las temáticas más frecuentes fueron arbolado, tránsito, alumbrado público e higiene urbana (servicios a cargo de la empresa CLIBA). En 7 de los 12 meses del año, arbolado y alumbrado lideraron las consultas. Gracias a las mejoras implementadas, para fin de año se registró una reducción notable: 15% menos en consultas por arbolado y 5% menos en higiene urbana y alumbrado.

Un 15% de las consultas se relacionó con el sistema de estacionamiento medido. El Centro permitió resolver dudas sobre el funcionamiento de la aplicación “San Isidro Estaciona” , los comercios adheridos y el servicio de grúas, agilizando la atención en esta nueva modalidad.

En situaciones de catástrofes o emergencias ambientales, el Centro deriva inmediatamente a los canales especializados:

– Defensa Civil: 4512-3103

– Bomberos: 4747-2222

– Patrulla Municipal / Centro de Operaciones (COM): 4512-3333 (atención 24 horas)

– Emergencias Médicas: 4512-3107

Las denuncias de seguridad se canalizan directamente al Centro de Operaciones Municipal (COM) o al programa Ojos en Alerta (vía WhatsApp), mientras que las consultas de salud se atienden a través del Centro de Atención Telefónica al 4707-1900.

El servicio centraliza la mayoría de las gestiones municipales.

San Isidro se destaca como uno de los pocos distritos bonaerenses con un sistema de atención telefónica centralizado y unificado. Para lograr respuestas rápidas y un seguimiento eficiente, el Municipio incrementó la cantidad de operadores y modernizó la tecnología, permitiendo que los agentes gestionen y deriven las consultas directamente a las áreas correspondientes en un sistema integrado.

Esto garantiza una resolución ágil y un monitoreo efectivo de cada caso.

Con esta estructura, el Centro de Atención al Vecino refuerza el compromiso del Municipio con una gestión cercana, eficiente y accesible para todos los vecinos.