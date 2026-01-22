Progresan las obras de veredas en Tigre centro

El Gobierno local continúa realizando labores sobre Avenida Cazón y las intersección de las calles Montes de Oca y Chacabuco. Esto tiene como objetivo continuar embelleciendo los centros comerciales y seguir garantizando la seguridad de la comunidad.

El Municipio de Tigre realiza trabajos de veredas en el centro de la ciudad. La obra consta de 700 m2 de sendas sobre Av. Cazón, en su intersección con las calles Montes de Oca y Chacabuco.

A su vez, se realizan tareas de parquización en la zona y la renovación de las rampas para personas con discapacidad. También se lleva a cabo la colocación de nueva cartelería y trabajos de pintura en cordones y sendas peatonales.

Este Plan de Veredas del Municipio de Tigre viene a mejorar la circulación peatonal, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, facilitando el acceso a paradas de colectivo y centros comerciales, como así también el embellecimiento de los barrios.