La Reinserción en José C. Paz: Un Enfoque Integral

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Me reuní con Carlos Antivero para conocer su proyecto innovador en centros penitenciarios, que busca brindar a jóvenes privados de libertad la oportunidad de adquirir un oficio y valores cívicos para reintegrarse a la sociedad. La iniciativa se basa en el trabajo territorial y comunitario, articulando con instituciones educativas y organizaciones sociales.

El proyecto es un ejemplo de cómo José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje, se puede consolidar como un referente en políticas de inclusión integral. La iniciativa es un paso adelante en la lucha por la reinserción y la inclusión social en la comunidad.