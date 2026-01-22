José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje UNESCO, avanza en la Formación Laboral en Conjunto con ATE

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 22 de enero, se llevó a cabo una reunión en la sede de ATE José C. Paz con Natalia Cortez Secretaria General, Daniel Oliva Secretario Administrativo y Luis Alderete Secretario General de la Junta Interna de Educación; con el objetivo de trabajar en conjunto para ofrecer cursos oficiales certificados por el Centro de Formación Laboral 402 de José C. Paz, conveniado con el Municipio.

Entre los cursos propuestos se encuentran:

– Cocinero de Comedores Escolares.

– Manipulación de Alimentos.

– Limpieza Institucional.

– El trabajo del Auxiliar en Instituciones Educativas.

– Elaboración y Conservación de Carnes y Embutidos.

– Elaboración y Conservación de Frutas y Hortalizas.

– Cocinero para Restaurante. (Módulos I, II y III)

– Elaboración de Alimentos a Base de Soja.

– Gestión y Abordaje Integral del Servicio Alimentario Escolar.

Además, se anunció que pronto se dictará el curso de Intérprete de Lengua de Señas, que tuvo gran repercusión en ámbitos municipales en 2025. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de José C. Paz con la educación y la formación a lo largo de la vida, como Ciudad del Aprendizaje UNESCO.