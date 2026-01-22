Este verano, los museos icónicos del Municipio de Tigre te esperan para vivir una experiencia imperdible con el arte y la historia

Si buscas un plan distinto lleno de arte e historia, el Gobierno local te invita a visitar los espacios culturales más destacados del distrito: Museo de Arte Tigre (MAT), Museo Casa Sarmiento, Museo de La Reconquista, Museo Xul Solar y Casa Museo Haroldo Conti.

Este verano, el Municipio de Tigre te invita a recorrer los museos más emblemáticos de la ciudad, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades culturales y recorridos guiados que permitirán conectar con la historia y el arte de la región.

El Museo de Arte Tigre (MAT) invita a recorrer su destacada colección de arte argentino correspondiente a fines del siglo XIX y comienzos del XX, además de disfrutar de sus exposiciones temporarias. En tanto, el Museo Casa Sarmiento —declarado Patrimonio Municipal en 1997— propone un recorrido que combina biblioteca, centro cultural y un espacio al aire libre, pensado para una experiencia integral.

Por su parte, el Museo de la Reconquista ofrece a vecinos y visitantes un acercamiento a la historia social del distrito, poniendo en valor el desembarco de Santiago de Liniers en las costas de Tigre el 4 de agosto de 1806, hecho clave que dio inicio a la marcha hacia la Reconquista de Buenos Aires tras la invasión inglesa. Asimismo, el Museo Xul Solar desarrolla talleres y propuestas vinculadas a distintas disciplinas, orientadas a explorar la cosmovisión y el pensamiento del reconocido artista.

Finalmente, la Casa Museo Haroldo Conti abre sus puertas para conocer el espacio que marcó la obra del escritor, donde se gestaron textos fundamentales como su novela “Sudeste” (1962) y relatos destacados, entre ellos “La balada del álamo carolina” (1975).

A continuación, días y horarios de visita:



*Museo de Arte Tigre

Miércoles a viernes de 13 a 18hs. Visita guiada 16.30hs.

Sábados, domingos y feriados 12 a 18hs. Visita guiada de 13.30hs y 16.30hs.

Cierre de boletería 17.30hs.

Av. Victorica 972, Tigre centro

*Museo Casa Sarmiento

Miércoles, domingos y feriados.

de 10:30 A 18hs.

Río Sarmiento y arroyo Reyes, Delta de Tigre.

*Museo Xul Solar

Sábados.

De 13 a 17hs. Los Ciruelos, Villa La Ñata.

*Museo de la Reconquista

Miércoles a domingos y feriados.

De 10 a 18hs.Av. Liniers 818, Tigre centro.



*Casa Museo Haroldo Conti

Programar visitas a casamuseoharoldoconti@tigre. gob.ar

Arroyo Gambado y Leber, Delta de Tigre.

Para más información, consultar las redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.