En la Casa Museo Sarmiento, el Municipio de Tigre realizó un nuevo encuentro del ciclo “Clínica de Ilustración”

El Municipio de Tigre llevó a cabo un encuentro del programa “Clínicas de Ilustración” en el Delta. Durante la reunión, los presentes pudieron intercambiar y conocer diferentes técnicas de dibujo, como así también descubrir cómo transformar palabras en imágenes y explorar la ilustración desde la lectura y la escritura.

Estos encuentros están destinados a adolescentes y adultos sin experiencia previa que se realizan en el Museo Casa Sarmiento. Buscan desarrollar ideas creativas a través de cuentos o textos personales.

Para más información comunicarse a: [email protected]