San Isidro: cómo funciona el servicio gratuito de Medicina del Viajero

Es un servicio que ofrece el Hospital Público de Boulogne, para consultar antes de salir de viaje. Según el destino puede ser necesario la aplicación de una vacuna, entre otras medidas sanitarias para tener en cuenta.

El Municipio de San Isidro recuerda la importancia de realizar una consulta médica antes de emprender un viaje en la sección de Medicina del Viajero con sede en el Servicio de Infectología del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, en Av. Avelino Rolón 1200.

“Depende del lugar al que se viaje y el tipo de turismo hay distintos riesgos. La asesoría es clave para evaluar las necesidades de cada viajero y revisar qué vacunas tiene aplicada, cuáles le faltan; o si le corresponde la vacuna contra la fiebre amarilla, entre otras cuestiones”, explicó la Directora de Epidemiología del Municipio de San Isidro, Dra. Elena Obieta (MN 76451). Y señaló que las complicaciones más frecuentes que suelen sufrir los viajeros están, por un lado, vinculadas al consumo de agua y alimentos —como infecciones y diarrea del viajero— y, por otro, a otros riesgos habituales del viaje, como la enfermedad por altura y el envenenamiento por animales ponzoñosos (arañas, escorpiones y víboras).

“Todas las vacunas requieren tiempo para desarrollar anticuerpos protectores, por ejemplo, para la fiebre amarilla son 10 días, para el dengue 15 días de aplicada la segunda dosis. Entonces, lo ideal es realizar la consulta médica con antelación”, resaltó la médica infectóloga.

¿Cuáles son las vacunas que necesitan los viajeros?

1) Habituales: aquellas que forman parte del calendario oficial de vacunación.

– Niños, dependiendo de la edad, las vacunas correspondientes son: poliomielitis, cuádruple bacteriana (tétanos, difteria, coqueluche, Haemophilus influenzae B), hepatitis A, hepatitis B, triple viral (sarampión, rubéola y paperas)

– Adultos: doble bacteriana, triple o doble viral y, aquellos con factores de riesgo, vacuna antigripal y antineumocócica.

2) Requeridas u obligatorias: para poder ingresar a un país, obtener una visa o realizar estudios en universidades del exterior. De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) la única en esta categoría es la

vacuna contra fiebre amarilla (única dosis). Sin embargo, los países pueden solicitar otras vacunas, según reglamentaciones propias y en situaciones y/o viajeros seleccionados. Por ejemplo, las vacunas contra meningococo cuadrivalente, poliomielitis y gripe, exigibles a los peregrinos a La Meca, por el Ministerio de Salud de Arabia Saudita.

3) Recomendadas: se indican a los viajeros según el riesgo existente durante el itinerario o en el destino final del viaje (hepatitis A, hepatitis B, fiebre tifoidea, enfermedad meningocócica, poliomielitis, fiebre amarilla, cólera, influenza y rabia).

¿Qué debe llevar un viajero en su botiquín?

Medicación habitual con prescripción médica: llevarla siempre en el equipaje de mano y provisión “extra”, por si se pospone la fecha de regreso

Si utiliza anteojos, lentes de contacto o audífono, llevar un juego extra o la prescripción médica con la característica de estos.

Analgésicos.

Antihistamínicos (antialérgicos).

Antipiréticos.

Crema con corticoides.

Descongestivos oculares.

Protector solar.

Gasas estériles.

Soluciones desinfectantes (tipo iodopovidona).

Cinta adhesiva.

Venda

Alcohol en gel.

Termómetro.

Repelente de insectos: la mayoría de las aerolíneas permiten un envase de aerosol por maleta despachada

Tabletas para potabilizar el agua.

Preservativos.

Cómo pedir turno en el Servicio de Medicina de Viajero

Para realizar una consulta, es necesario sacar un turno con anticipación al viaje. Para hacerlo, hay que enviar un mail a [email protected] indicando edad, número de viajeros, fecha y destino de viaje. La atención es con turno previo en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, ubicado en avenida Avelino Rolón 1200.